乘載幸福點亮旅途 大臺南公共運輸績優業者優良駕駛表揚典禮

▲由交通局長王銘德頒獎，肯定公共運輸駕駛與業者長年投入第一線服務的辛勞與付出。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市政府今（115）年2月4日於曾文市政願景園區舉行「114年大臺南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，以「乘載幸福、點亮旅途」為年度主軸，由交通局長王銘德頒獎，肯定公共運輸駕駛與業者長年投入第一線服務的辛勞與付出。本次共表揚公車及計程車優良駕駛計21人，以及年度評鑑績優業者13家，期勉成為本市優質公共運輸的典範，並向守護市民日常行程的公運英雄致上誠摯感謝。

▲局長王銘德表示，攜手打造大臺南公共運輸「共好」的友善環境。(記者劉秋菊攝影)

市長黃偉哲表示，台南市政府全方位推動大臺南公共運輸政策，迄今已引進134輛電動公車、闢駛42條小黃公車路線，並導入9人小巴行駛市區公車，同時普設公車站牌太陽能照明，推出全國首創「智慧等車」服務，全面提升乘車便利性與安全性。黃市長也強調，為配合行政院公共運輸月票方案，推出台南境內299、399、999南高屏定期票方案，近期更推出「799大台南公車+南嘉臺鐵無限搭」、「嘉嘉南999無限搭」定期票方案，推動嘉嘉南生活圈邁入「一票跨三地」的公運新生活。

市長黃偉哲指出，公共運輸品質除仰賴硬體建設，更來自第一線服務人員的專業與熱忱。市府每年舉辦績優業者與優良駕駛表揚典禮，正是希望透過表揚制度，讓社會看見公共運輸從業人員的專業價值，樹立服務典範，並給予基層同仁實質鼓勵，本年度經過業者、公工會推薦及民眾票選，共選出公車優良駕駛13人、計程車優良駕駛7人及特殊服務獎1人，獲獎者皆深受乘客肯定，每人並可獲得12,000元獎金，為六都最高。

交通局長王銘德表示，本次獲頒「特殊服務獎」的小黃公車駕駛長黃明進，長期投入小黃公車服務，除日常接送外，亦主動關懷多位失智症、行動不便及高齡長者乘客，熟記其就醫、回診與領藥需求，耐心協助上下車、輪椅收放，甚至陪同等候至深夜，成為乘客最安心的依靠。丹娜絲颱風期間，部分地區停電停水，該員亦主動準備餐食與飲用水送至長者乘客家中，以實際行動守護乘客生活所需，充分展現公共運輸服務「以人為本」的精神與溫度。

▲交通局長王銘德與獲計程車優良駕駛者合影。(記者劉秋菊攝影)

在公車優良駕駛方面，多位公車駕駛以貼心行動展現公共運輸的活力，主動協助懷孕乘客與長者搬運行李、耐心引導外籍旅客正確搭車，讓乘客在旅途中感受安心與關懷。亦有駕駛於車廂內即時處理性騷擾事件並通報警方，冷靜守護乘客安全。計程車優良駕駛中，陳龍生長期服務偏鄉，遇有年長乘客突發身體不適時，主動進入住家攙扶協助就醫，甚至背負行動不便乘客上下車；鄧瑞清則曾於豪雨中目睹嚴重交通事故，第一時間停車開啟警示燈、協助傷者避雨並通報警方，在危急時刻展現職業駕駛高度的專業判斷與社會責任。

本日同時表揚年度評鑑績優業者共13家，其中「市區客運績優業者」優等為新營客運、漢程客運、興南客運，甲等為府城客運；「計程車績優業者」優等為台灣大車隊、大都會衛星、yoxi（和泰移動服務公司）及嘉南大都會，甲等為中華衛星、LINE GO（觔斗雲大車隊）、成功衛星車隊、港龍大車隊與帝一計程車。

局長王銘德表示，面對職業駕駛面臨高齡化、少子化及缺工等挑戰，市府將持續輔導業者優化經營體質與從業環境，並鼓勵各公司加強基層員工福利與關懷，讓具服務熱忱的駕駛同仁獲得實質支持與肯定；同時持續推動公車乘車禮儀宣導，邀請市民共同實踐「搭車招手請提早、下車按鈴最重要、上下刷卡不能少、先下後上秩序好」，透過彼此尊重與良性互動，減輕第一線服務人員的壓力，攜手打造大臺南公共運輸「共好」的友善環境。（照片記者劉秋菊攝影）