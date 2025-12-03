乘載時光的溫度感！小巧而溫馨，仛寂風小宅瀰漫浪漫情懷！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 睿利設計

小編帶你看好宅

以侘寂風為基底的兩人小家，雖然坪數非常小巧，在睿利設計團隊的細心擘劃下，結合優雅溫潤的弧形設計，賦予更加寬敞舒適的空間感，更在簡約自然的空間中，挹注了齊備的生活機能，隨著材質肌理與光影交織的變化，洋溢著浪漫而溫馨的生活情懷。



設計師以六角磚材質的鋪敘，與室內木地板區分，讓僅有 12.1 坪的小家，也能擁有獨立的落塵區，隨著門扇開啟的弧度，優雅地劃出玄關分野。玄關櫃整合餐櫃收納，更加節省空間使用，並於轉角處導入圓弧造型，既放大了進門視野，也提升使用時的安全性。



溫馨而簡約的公領域，配置了沙發與小圓桌，以及輕盈的展示空間。為了使空間更加放大，設計師將溫和柔軟的弧形設計，延伸至整面公領域牆體和天花板，消除空間結構的壓迫感，也擴展了電視牆的視覺範疇。另一方面，設計師也利用天花板的溝槽層次，提升空間高度的感受，並將冷氣設備隱藏其中。



臥室私領域承襲公領域溫潤自然的色彩使用，營造放鬆療癒的舒眠氛圍，並在床尾處整合櫃體與 L 型的閱讀桌面，為屋主提供完整而舒適的生活機能。

廣告 廣告

小編的最愛

在看似純粹簡約的居家空間中，隱藏了許多設計巧思，盡可能降低機能、結構的存在感，搭佐著優雅的燈光、鏡面等細節，營造出小巧而精緻的生活質感。

睿利設計／林佑叡

地址：桃園市桃園區民光東路371號1樓

電話：03-3390036

Email：rzdesign@rzdesigntw.com

網站：https://rzdesigntw.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>睿利設計

立即聯絡>>>睿利設計