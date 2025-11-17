「乘」風而上、展現教育使命 逢甲64周年校慶典禮首度在共善樓舉辦

校長王葳頒發終身優良導師獎與航太系統工程學系黃柏文老師。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】逢甲大學15日舉行64周年校慶典禮，典禮首次在新落成共善樓生日堂舉辦。今年校慶以「乘」為主題，以「8×8」詮釋64，結合「8」與「∞」的雙重意象，展現逢甲大學與共善樓的乘數效應。

逢甲大學董事長高承恕致詞時表示，共善樓落成不僅是一座建築啟用，更是逢甲教育使命的具體展現。他強調教育的計算單位不是年，而是百年，唯有以熱情與理想為核心，才能在快速變動的時代中持續前行。

廣告 廣告

董事長高承恕(左)與校長王葳分別於64周年校慶典禮上致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

校長王葳指出今年四個學制，包含大多數學校招生不易的碩博士班，整體新生註冊率達98.66%，再創新高，全球2%頂尖科學家逢甲有35人次入列，較去年大幅成長。王校長表示，今年2月落成的共善樓已成為學生成果展演、專業講座與跨領域交流的重要場域，展現大學該有的樣貌。

董事長高承恕頒發服務特優職工獎，感謝教職同仁在各自崗位上的長期投入與貢獻。（圖/記者廖妙茜翻攝）

台中市政府秘書長黃崇典代表市府致賀，肯定逢甲在建築、工程、科技等領域的專業表現長期為台中市帶來貢獻，他期待未來市府與逢甲能持續深化在教育、永續與地方建設上的合作，共同打造更加具韌性的城市。逢甲大學校友總會總會長李明和則代表24萬逢甲人向母校獻上祝福，期許逢甲人能延續乘勢向上的能量，讓逢甲在教育、研究與社會服務上持續發光。

逢甲大學第26屆傑出校友共計13位，於典禮前與校長王葳、校聯長楊士霆合影留念。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在校慶典禮上，王葳校長特別介紹今年春雨講座梁賡義院士榮獲台灣科學研究最高榮譽獎「2025 總統科學獎」，成為逢甲創校以來首位獲此殊榮的講座教授。梁院士在致詞中分享返台推動教育的初心，以及投入長期科研所面臨的挑戰與心路歷程。梁院士也特別提到，此次總統科學獎自提名到評選，他皆以「逢甲大學春雨講座」身分參與，能在逢甲64周年校慶的舞台上，與全體師生共享這份榮耀，他感到格外開心。

逢甲大學校友總會總會長李明和(上圖左)、台中市政府秘書長黃崇典(下圖)及甫獲 2025 總統科學獎的春雨講座梁賡義院士(上圖右)，皆受邀出席逢甲大學 64 周年校慶典禮，與近 500 位貴賓、校友及教職同仁共同見證這場年度盛會。（圖/記者廖妙茜翻攝）

典禮中亦頒發本年度教學與服務相關獎項，表揚多位教學傑出／績優教師、優良導師、特優／績優職工獎，以及資深服務教職員工。此外，第26屆傑出校友共表揚13位在科技、產業、醫療及教育等領域卓有成就，並持續回饋社會與母校的優秀校友。

逢甲大學64周年校慶典禮首次在新落成共善樓生日堂舉辦。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在全場齊唱校歌與生日快樂歌聲中，逢甲大學64周年校慶典禮圓滿落幕。承載24萬逢甲人期盼的共善樓自啟用以來，已在創新教學、國際鏈結及產學共創等層面，於師生與同仁間激發無數「乘數效應」，展現逢甲教育的活力與創新。未來，逢甲將持續乘風而上，開創更多可能。