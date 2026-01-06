乙書記的戰友情／唐勝一

唐勝一

鄉黨委書記乙九，他下村回到鄉政府，已過了食堂中午開飯用餐時間，就問炊事員:“還有飯菜沒？”“飯有，菜沒了。”“那就給我打份飯吧。”

乙書記把飯帶回宿舍吃，剛剛吃到一半，五保戶丁大娘直接走了進來。“丁大娘，有事麼？”“你才吃飯啊，你先吃，我待會跟你講。”“好，我分分鐘就吃完。”乙書記從玻璃罐裏夾著豆腐乳下飯，大口大口地吃著。

丁大娘靠近一看:“咋就吃豆腐乳呀，不吃別的菜？”“食堂裏沒有菜了。”“咋沒給你留一些菜呢？”“我不讓食堂留菜的。”“那食堂也該給你做一份菜嘛，簡單點就煎兩個雞蛋也行啊。”“這也是我不允許的。我是書記，不能帶頭搞特殊化哩。”“你呀你，怪不得鄉親都說你好！我好像聽人講過，光吃豆腐乳可不行啊。”

說話之際，乙書記把飯吃完。丁大娘也言歸正傳:“我向周邊兩家五保戶打聽過，每家慰問金都是一個500元的紅包，你咋給了我家兩個500元呢？是沒注意多給了、給錯了吧？喏，退給你一個。”乙書記沒有伸手接，卻是很認真地告訴丁大娘:“不是給錯啦，是特地給你家兩個紅包。”聽得這句解釋，丁大娘有些不清不楚，便要打破砂鍋紋到底了:“那是為啥嘛？”乙書記以實相告:“大爺是退伍老兵，我也是轉業軍人，稱得上戰友吧？我私人給大爺個紅包，也算是盡點心意唄。”“哦——，原來是這樣，你咋不跟你的老戰友講清楚呢？他現在還被蒙在鼓裏呐。”

丁大娘將500元紅包放回內衣口袋裏，“那這個紅包我就替他收下，回去我把這事告訴老頭子，他會認你這個戰友的。”

一個星期後，丁大娘攙扶著老頭子李大爺一瘸一拐地向鄉政府乙書記的宿舍走來。人未進門，李大爺就大聲喊著:“老戰友乙書記，殘疾老兵李老頭來看你啦。”乙書記聞聲趕忙出來:“哎呀呀，本該我去看你，你反倒不辭辛苦來了。進屋，進屋坐。”

乙書記攙扶著李大爺進屋坐下，再招呼丁大娘落坐時，這才發現她手裏還提來了東西，便問道:“這是啥？”李大爺用嘴一呶，搶先回答:“是你嫂子這幾天撈的小魚蝦，焙幹後，給你做的兩罐子小魚蝦乾菜，說是給你下飯吃。”

丁大娘接著講開了:“乙書記，你不知道你這個老戰友的急性子吧？那天我從你這裏回去，把你給的紅包事兒一說，他高興不已，說你乙書記能認他為戰友，是他極大的榮幸，第二天就要我帶他來看你，我沒同意。”

李大爺插嘴:“不是沒有同意，是她覺得都認親了，就應禮尚往來。我說你乙書記不會收我們的東西，我家曾給你拿過冬筍和神仙薯，你都婉拒了。她說這次不一樣，要給你準備臨時下飯菜，所以就耽擱了好幾天，今天才來。”

乙書記接過兩罐子小魚蝦乾菜，感激不已:“你們太上心了，這兩罐子乾菜我就收下。不過，嫂子撈魚蝦的工錢，我多少總得算一點吧？”

丁大娘把臉一沉，佯裝生氣樣，使出了激將法:“還說是戰友，做點小魚蝦乾菜都要算錢給我，是不是太不理解我老兩口子的心情了？”

“嫂子別生氣，我不給你錢行了吧？”乙書記說，“我們是戰友，友情永遠在，來日方長嘛。”

丁大娘笑得一臉皺紋更密更深了:“嗯，這才對嘛。”

一陣歡聲笑語後，乙書記開著自己的私家小車送丁大娘二老回家。下車後，乙書記突然想起一件事，跟二老商量著:“過些天，我用車接你們進城去我家，見見弟媳，行不？”“好啊。”二老異口同聲，“巴不得呢。”乙書記告訴二老:“我那口子呐，可會挑衣服呢，都快過年了，就讓她陪著二老上街買些衣服和日常用品吧。”丁大娘趕緊點頭:“這個好，我倆本來就土氣、老氣，讓弟媳把我倆打扮得洋氣些、年輕點，也好增添自信感，還會讓鄉親對我們更加高看一等呐。”