乙未保臺戰役130周年 榮興客家採茶劇團《吳湯興》再現英雄年代

苗栗銅鑼是一八九五乙未戰役重要據點、乙未義軍之鄉。今年適逢乙未保臺戰役130周年，在客家委員會、苗栗縣政府及銅鑼鄉公所支持下二十日晚間七時在銅鑼火車站前廣場由榮興客家採茶劇團演出客家大戲《吳湯興》，緬懷並記住客家英雄在困境中展現的善良、勇氣與團結，再現那段可歌可泣的英雄年代。

本活動由銅鑼灣一八九五文化生活館及榮興客家採茶劇團共同舉辦。總統府資政兼銅鑼灣一八九五文化生活館首席顧問姚嘉文指出，一八九五乙未戰役範圍遍及全臺，其中苗栗英雄吳湯興及徐驤分別招募了數百至上千人的民兵。最激烈的八卦山戰役，吳湯興與多位同伴於此壯烈犧牲。戰後，僅有十多人返回家鄉，還遭到日軍監控或處決，部分人士甚至被迫舉家隱姓埋名或遷居他鄉，以確保生存（見圖）。

銅鑼鄉演出由總統府資政姚嘉文與客委會主委古秀妃、苗栗縣副縣長邱俐俐、周清玉董事長、議員陳品安、陳春暖、黎尚安、羅貴星、黃芳椿、文觀局長林彥甫及地方代表等一起觀看這齣客家大戲《吳湯興》。

《吳湯興》以一八九五乙未戰爭初期一百天為背景，描述清朝割讓後的臺灣，「臺灣民主國」成立，義軍大統領吳湯興於苗栗銅鑼天后宮廣場率眾誓師出征。劇情呈現大總統等高層相繼撤離，日軍「無差別掃蕩」，心急如焚等待救援落空，母親與妻子深情溫暖的支持及英雄血染征衣的大無畏勇氣。榮興客家採茶劇團以傳統戲曲語彙，震撼呈現動亂時期不分族群的勇氣與情義，是一部兼具文化深度和情感張力的大型舞臺作品。

副縣長邱俐俐表示，藝術總監鄭榮興教授為國家重要傳統藝術保存者，劇團亦獲苗栗縣政府認證為「無形文化資產-傳統表演藝術：客家採茶戲」保存團體。本次參與演員菁英盡出，由傳藝金曲獎得主蘇國慶領銜吳代真、胡毓昇、陳怡婷等多位優秀演員，並邀京劇和歌仔戲演員加入本劇，展現臺灣多元族群的共榮共生及文化，與客家「共下傳承、共下發光」的精神。邱副縣長強調，這場《吳湯興》的演出，不只是戲劇表演，更是對歷史的記憶、對文化的傳承，也讓後生人能夠更加了解先人為守護家園所付出的努力，期望一同透過戲劇回顧歷史、感受客家精神，以實際行動支持傳統戲曲文化的永續傳承。