乙未保臺130週年 《吳湯興》今晚苗栗銅鑼登場

記者黃朝琴／臺北報導

乙未保臺戰役130週年，客家大戲《吳湯興》今（20）日晚間7時將在銅鑼火車站前廣場登場，邀請鄉親前往欣賞，透過戲劇重新認識這段臺灣歷史，緬懷記住客家英雄困境中，展現的善良情義、勇氣與團結。

苗栗銅鑼是1895乙未戰役重要據點、乙未義軍之鄉。130年前的乙未戰爭，客家人在抗日行動中扮演中流砥柱。其中，苗栗銅鑼客家人吳湯興，招募鄉勇保鄉衛土，並在最激烈的八卦山戰役壯烈犧牲。

客家大戲《吳湯興》由銅鑼灣1895文化生活館及榮興客家採茶劇團共同舉辦，以傳統戲曲語彙，震撼呈現動亂時期不分族群的勇氣與情義，是一部兼具文化深度和情感張力的大型舞台作品，這次重返銅鑼演出別具意義。

客家大戲《吳湯興》以1895乙未戰爭初期100天為背景，描述清朝割讓後的臺灣，「臺灣民主國」成立，義軍大統領吳湯興於苗栗銅鑼天后宮廣場率眾誓師出征。劇情呈現大總統等高層相繼撤離，日軍「無差別掃蕩」，心急如焚等待救援落空，母親與妻子深情溫暖的支持及英雄血染征衣的大無畏勇氣。

1895乙未戰役範圍遍及全臺灣，苗栗英雄吳湯興及徐驤，分別招募數百至上千人的民兵保衛家園，在最激烈的八卦山戰役，民兵寡不敵眾，吳湯興與多位同伴於此壯烈犧牲。戰後，僅有10多人返回家鄉，還遭到日軍監控或處決，部分人士甚至被迫舉家隱姓埋名或遷居他鄉。

《吳湯興》導演胡宸宇指出，此次參與演員菁英盡出，由傳藝金曲獎得主蘇國慶飾演吳湯興，領銜吳代真、胡毓昇、陳怡婷等多位演員，並邀京劇和歌仔戲演員加入本劇，展現臺灣多元族群並存。

客家大戲《吳湯興》今（20）日晚間7時將在銅鑼火車站前廣場登場，透過戲劇重新認識這段臺灣歷史。（客委會提供）