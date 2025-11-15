乙未戰役130週年 1895‧走過銅鑼 傳遞客庄韌性

為紀念乙未戰役一三○週年，並慶祝銅鑼灣一八九五文化生活館成立三週年，苗栗縣銅鑼鄉於十五日十六日舉辦「一八九五‧走過銅鑼」系列活動。活動地點位於銅鑼灣一八九五文化生活館，活動內容包含館慶開幕式、生活市集、客庄音樂會與乙未講座、吳淑娟書法篆刻展等多元節目，邀請民眾共同回望歷史、體驗生活、聆聽客庄之聲，以藝術與文化的形式傳遞客庄的韌性與土地的情感。

館慶開幕式及紀念活動由苗栗縣副縣長邱俐俐與總統府姚嘉文資政、客委會副主委邱星崴、前立委湯蕙禎、立委沈發惠秘書連森裕、聯合大學學務長林本炫、議員黃芳椿、羅貴星及地方代表等一同出席，場面相當盛大隆重。

銅鑼古名「銅鑼灣」，乙未義士吳湯興、李祥甫、丘國霖的故鄉，也是台灣第一才子丘逢甲的出生地。乙未年客家三傑之首吳湯興號召銅鑼灣義民，於銅鑼「天后宮」誓師，敲響了乙未的號角。

為追思一八九五年乙未戰爭中，為守護家園而犧牲的客庄義軍，由聯合大學客家學院文化觀光學系與銅鑼窯共同策劃與製作，特以陶板刻寫三百餘名義軍名冊於牆上。期待結合學術研究與地方工藝，透過陶板書寫英明，藉由陶藝工藝讓歷史溫度在泥土中再次甦醒。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，「一八九五‧走過銅鑼」是一次紀念也是一場文化回望。從乙未義民的英勇精神到當代青年返鄉推動文化創生的努力，活動以「走過」為意象，串連歷史、生活與藝術，象徵銅鑼人持續在傳承與創新的道路上前行。邱副縣長指出，「銅鑼灣一八九五文化生活館」自成立三年以來，以「生活即文化、文化即地方」為理念，透過展覽、市集、講座與藝術創作，讓歷史與現代對話，讓文化在日常中發光發熱。今天的活動更結合乙未精神與地方創意，從書法篆刻展、生活市集、到客庄音樂會與歷史講座，都展現出苗栗文化的多樣與深厚。