乙未戰爭130週年學術研討會 跨領域合作重構歷史記憶與在地連結





為紀念1895乙未戰爭130週年，桃園市政府客家事務局13日起一連兩日，攜手新生醫護管理專科學校，假聯新國際醫院國際會議廳，舉辦「乙未戰爭130週年暨客家文化傳承發展」學術研討會。本次研討會不僅是對重大歷史事件的學術回顧，更首度結合醫療衛生、女性貢獻等多元面向，體現跨領域合作的重要意義。

上午的開幕式隆重舉行，主辦單位桃園市客家事務局局長范姜泰基、新生醫專代表田益誠主任，承辦單位中央大學校長蕭述三，以及協辦單位聯新國際醫院院長許詩典等貴賓皆親臨致詞。與會代表一致表示，此次研討會對於深化台灣歷史記憶與促進在地連結具有重要助益。



客家局長范姜泰基致詞，強調研討會首度聚焦乙未戰爭的醫療衛生、女性貢獻及文物記憶。





客家局長范姜泰基指出，今年適逢乙未戰爭 130 週年，原即規劃從多面向探討戰事影響，而新生醫專亦規劃辦理客家文化學術研討會，促成雙方共同合作。研討會地點特別選定鄰近「1895 乙未保台紀念公園」的聯新國際醫院會議廳，藉此強化在地場域連結。

本次研討會更具突破性地聚焦於乙未戰爭中的醫療衛生、女性貢獻及文物記憶等過往較少觸及的多元議題。此外，會場周邊也安排史學應用的印刷體驗活動，以生活化方式帶領民眾重現當年台灣民主國時期的郵票、官銀票樣貌，讓歷史不再遙遠。

客家局長范姜泰基於現場體驗臺灣民主國時期的郵票、官印票印刷。





研討會首日，特邀淡江大學歷史學系林呈蓉教授，以「1895 台灣社會的民力」為題發表專題演講。兩日會議將發表逾 20 篇論文，內容涵蓋乙未戰爭發展歷程、戰後社會變化、歷史記憶，同時也呈現客家當代信仰、客語教學與文化再現等最新研究成果。

客家局期望透過此次跨機關合作，不僅推動乙未戰爭及客家文化相關研究，促進多元領域的學術交流，以厚植客家知識體系，更希望這些成果能成為政府未來規劃客家語言文化推廣政策的重要參考依據。本次研討會的舉辦，為重構台灣近代歷史記憶、推動客家知識的現代化傳承，寫下嶄新的一頁。

淡江大學林呈蓉教授以「1895台灣社會的民力」發表專題演講。

