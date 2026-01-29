▲南投縣九九峰氦氣球樂園引進全球僅30個國家、共70顆的最新型Aero30NG繫留式氦氣球。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣九九峰氦氣球樂園引進全球僅30個國家、共70顆的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，歷經超過40名專業人力、逾7小時進行球體組裝與氦氣充填作業，29日上午正式完成組裝並進行各項測試，氦氣球外型首度完整曝光。縣府預計於2月2日辦理履勘作業，若一切順利，民眾可望在農曆春節前搭乘氦氣球，從高空欣賞九九峰壯麗景致。

▲九九峰氦氣球組裝完成，外型今日搶先曝光。

九九峰氦氣球樂園核心設施為全臺首座繫留式氦氣球觀光體驗設施，球體容積達6,000立方公尺，搭配專用主機設備與多重安全控制系統，採繫留方式進行升降操作。在風速穩定的條件下，每次最多可搭乘30人，最高可升至300公尺高空。隨著高度變化，地面景觀層次與視野範圍逐步展開，遊客可在安全、穩定的條件下，從空中俯瞰九九峰周邊山巒線條、綠意景觀與遼闊視野，體驗不同於地面旅遊的嶄新感受。

▲九九峰氦氣球樂園核心設施為全臺首座繫留式氦氣球觀光體驗設施，球體容積達6,000立方公尺。

縣府觀光處長陳志賢表示，九九峰氦氣球樂園歷經三年規劃與建置，即將正式完工。園區引進由法國專業氦氣球製造商Aerophile設計製作、造價約新臺幣8,000萬元的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，設置於九九峰平原地區。氦氣球升空至150公尺高時，相當於50層樓高度，可一覽九九峰山巒、鳥嘴潭人工湖等重要地景，目前全亞洲僅韓國首爾與日本大阪設有相同等級設施，預計每日最多可提供600人次搭乘體驗。

▲法國專業氦氣球製造商Aerophile設計製作、造價約新臺幣8,000萬元的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，設置於九九峰平原地區。

陳志賢指出，氦氣球不同於一般需以火焰加熱、受限於清晨或傍晚及氣流穩定條件的熱氣球，只要風速未達輕颱等級，即可全天候營運。縣府規劃於2月12日至14日優先開放南投縣民及草屯鎮民體驗，2月5日中午起可上網預約；2月17日大年初一起，配合南投燈會活動，將限量開放全國遊客體驗，並自2月12日中午起開放線上預約購票。未來園區也將依四季規劃不同主題活動，邀請民眾春節期間走訪南投、體驗九九峰高空氦氣球魅力。

天際航空副總經理陳怡伶及總工程師Eric Bachelier表示，氦氣密度低於空氣，氦氣球充填完成後即可自然上升，園區使用直徑22公分的主纜繩牽引球體，並透過主機房內的液壓馬達與絞車系統控制升降，上升速度約為每秒1公尺，全程體驗時間約15分鐘。雖然設計規格為一次最多可搭乘30人，但實際人數仍將依當下天候狀況與風速進行彈性調整，以確保安全。

園區營運廠商薰衣草森林表示，試營運期間氦氣球預計升空至168公尺高度，取其「一路發」的吉祥寓意，象徵搭乘南投九九峰全臺唯一高空氦氣球，祝福遊客一路順利、好運相隨。

縣府說明，氦氣球設施已於27日完成機電控制室、飛行平台及絞鍊等地面設施組裝，並於當日晚間完成氦氣充填作業，28日進行球體組裝並辦理升空測試。預計2月2日邀集建築、土木、消防、機電、觀光遊憩等專家學者，以及縣府消防局、建設處等相關單位進行履勘作業，待確認各項設施安全無虞後，將核發營運證明書，正式開放民眾搭乘體驗。