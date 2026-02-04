九九峰氦氣球起飛 2/5中午12時起受理預約





備受關注期待的南投縣全國首創「九九峰氦氣球樂園」配合2026南投燈會展示期間開始營運，薰衣草森林創辦人林庭妃表示，九九峰氦氣球樂園將於2月11日辦理啟用典禮。免費體驗預約從2月5日中午12時起，開放南投縣民(名額700人)及草屯鎮居民(名額1000人)於九九峰氦氣球樂園官網https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/ 預約，2月12日到2月14日的免費體驗。

另於2月12日中午12時起，開放全國遊客上網預約2月17日至3月8日，規劃每日入園2000人及氦氣球搭乘600人，入園與搭乘套票成人是798元，4至12歲498元，3歲以下不開放搭乘。讓遊客體驗搭乘全台首座繫留式氦氣球，從150公尺高空俯瞰九九峰壯麗山景。遊客可以結合南投燈會的遊程，從地上玩到天空。

目前入園訂收費99元，如要搭乘氦氣球另收費699元，縣府表示氦氣球在風速穩定時最多可載30人，初期營運高度先暫定150米，每趟次15至20分鐘。

同時南投燈會會場佔地2公頃的花漾奇遇花海中，以多彩花卉排列成南投地標「九九峰」，呼應九九峰氦氣球樂園的啟動營運。



