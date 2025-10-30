九九重陽傳愛心 為愛傳承協會聯合救國團溫暖敬老

基隆關懷協會理事長黃忠賢。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興/基隆報導】為迎接九九重陽節、弘揚敬老尊賢的傳統美德，基隆市為愛傳承關懷協會今日上午與基隆市政府、救國團基隆市團委會及多個友好團體舉辦「重陽敬老福氣滿滿」活動。活動自上午9點熱鬧登場，吸引超過三十位七十五歲以上長輩及數十位六十歲以上的銀髮族熱情參與，現場氣氛溫馨感人、笑聲不斷。

活動內容相當多元，結合藝術、關懷與志工服務，讓長輩們感受到滿滿心意。主辦單位特別邀請三位義剪老師與一位推拿按摩老師，提供免費剪髮與舒壓服務，讓長輩們煥然一新、精神奕奕。原訂至中午12點的活動，因民眾反應熱烈而延長時間，充分展現社區的凝聚力與熱情。

現場由「福氣樂團」演出多首懷舊金曲，悠揚旋律喚起長輩們的青春回憶；得意堂公關團隊則以精彩舞蹈互動炒熱氣氛，讓現場宛如一場歡樂的家庭聚會。救國團志工群也全力投入，協助表演、主持、引導與發放熱食，並製作爆米花，讓活動充滿香氣與笑聲，展現年輕世代對長輩的真誠敬意。

基隆市為愛傳承關懷協會理事長黃忠賢特別準備溫馨物資，親手贈與長輩，表達誠摯的祝福與敬意。他表示，協會長期關懷弱勢與長者，致力於推動社區共善，希望透過節慶活動，讓長輩們感受到社會的溫暖與尊重。他強調：「敬老不只是節日的問候，更是一種生活態度與社會責任，唯有代代傳承，幸福才能永續。」

基隆烏橋頭福安宮主委暨基隆市公益協會理事長李文宏也特別到場關懷長輩，他說：「重陽敬老是我們中華文化的重要傳承，看到大家聚在一起、互相祝福，就是最好的福氣。祝福所有長輩們身體健康、心情愉快、長命百歲！」

本次活動由基隆市政府及救國團基隆市團委會主辦，並由得意堂藝宣文化協會、烏橋頭福安宮、基隆市義剪協會、中華武醫國際交流發展總會、救國團安樂區團委會、基隆世紀獅子會及基隆公益協會共同協辦。各單位通力合作，展現跨界共善的力量，讓重陽節不僅是一場慶典，更是一場溫暖人心的行動。

在音樂、舞蹈與熱食的香氣中，長輩們度過充滿笑容與感動的上午時光。「重陽敬老福氣滿滿」活動不僅凝聚社區情感，也為基隆這座城市注入更多關懷與愛的能量，讓敬老精神在歲月中永續綻放。

