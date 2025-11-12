【九九重陽，健康久久】──從「慢病防治」到「健康老化」，給銀髮族最實用的醫學建議
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
重陽節不只是敬老，更提醒長者健康要從日常開始。台灣65歲以上人口超過20%，慢性病、肌少症與心血管疾病風險高。透過運動、營養、社交互動與定期檢查，打造健康老化的生活方式，讓長輩在家人關懷與醫療守護下，「重陽長壽、健康久久」。
每年農曆九月九日是「重陽節」，古人以登高祈壽、敬老感恩為習俗。現代社會中，這一天更提醒我們：高齡化浪潮已至，如何讓長輩「活得久、也活得好」，已是全家人、乃至全民健康的重要課題。
一、從「老化」走向「病化」──台灣長者最常見的健康挑戰
根據衛福部統計，台灣65歲以上人口已突破20%，正式邁入「超高齡社會」。隨著年齡增加，以下幾項慢性疾病風險大幅上升：
代謝症候群與糖尿病：胰島素敏感度下降、肌肉量流失，容易造成血糖波動。
心血管疾病：高血壓、高血脂與動脈硬化常同時出現，是中風與心肌梗塞的主因。
肌少症與跌倒風險：肌肉量自50歲後每十年下降約8%，不僅影響行動力，也增加骨折與失能風險。
失智與憂鬱：研究顯示，社交退縮與營養不良是影響長者腦部健康的關鍵因子。
二、醫學觀點：預防重於治療，關鍵在「三力並進」
想讓長輩維持健康與生活品質，醫界普遍強調「三力並進」──肌力、腦力、免疫力。
肌力：活動就是最好的藥
建議每週至少150分鐘中等強度運動，如快走、彈力帶訓練或太極。若能搭配蛋白質攝取（每公斤體重1.0～1.2公克）與維生素D補充，能顯著改善肌少症風險。
腦力：社交互動與學習刺激
多項研究指出，持續參與社交活動、學習新技能（如使用智慧手機或繪畫），能延緩認知功能退化。醫師建議可透過「認知訓練」或「多感官刺激」方式（閱讀、音樂、園藝），維持腦部可塑性。
免疫力：營養與慢病管理缺一不可
高齡族群常見營養吸收下降，因此均衡攝取優質蛋白、Omega-3脂肪酸、維生素B群、益生菌與抗氧化營養素，可有效提升免疫防護力。此外，定期監測血糖、血壓與腎功能，並遵循醫師建議調整用藥，是預防慢性病惡化的基礎。
三、家人同行，打造「健康老化」的支持系統
「健康老化」不只是醫療問題，更是生活的整合工程。家庭成員的陪伴、社區的支持、以及科技輔助（如遠距醫療與健康監測裝置），都能讓長輩更安心。同時，定期健康檢查與預防接種（如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗）亦是不可忽略的防線。
四、結語：敬老不只在節日，健康要從日常開始
重陽節提醒我們「孝親」的真諦，其實是陪伴與行動的結合。
願每位長輩都能在家人的關懷與專業醫療的守護下，「重陽長壽、健康久久」。
參考資料
衛生福利部國民健康署（2024）。《高齡者健康促進與慢性病防治年報》。台北市：衛生福利部。
Chen LK, et al. (2020). Sarcopenia in Asia: Consensus report of the Asian Working Group for Sarcopenia 2019. Journal of the American Medical Directors Association, 21(3), 300–307.
World Health Organization (2020). Decade of Healthy Ageing: Baseline report. Geneva: WHO.
國家衛生研究院（2023）。《長者健康與認知功能追蹤研究》。竹南：國衛院。
Fielding RA, et al. (2011). Sarcopenia: An undiagnosed condition in older adults. Current consensus definition: Prevalence, etiology, and consequences. International Working Group on Sarcopenia. Journal of the American Medical Directors Association, 12(4), 249–256.
王宗道（2022）。〈台灣高齡社會的挑戰與機會：從預防醫學看健康老化〉。《台灣家庭醫學雜誌》，32(2)，85–91。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥【九九重陽，健康久久】──從「慢病防治」到「健康老化」，給銀髮族最實用的醫學建議
其他人也在看
挽救兒科人力 健保署擬調升兒童4類支付標準 明年上路
為解決兒科人力流失問題，衛福部明年首匡列249億「兒科小總額」，保障0至6歲兒童醫療；同時將現行0～3歲幼兒專責醫師制度擴大為「0～6歲兒童專責醫師」。健保署長陳亮妤表示，正規劃提升兒童急重症醫療健保給付，包括兒童一般及加護病房住院診察費等，預計12月通過、明年正式上路。中時新聞網 ・ 19 小時前
生活即治療 衛福部年助400名藥癮者重返社會
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）秉持「生活就是治療」理念，衛福部108年起擴大「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」，每年服務約400名藥癮者，透過行為介入、人際交流等逐步回歸社區，最終甩開藥癮心魔。中央社 ・ 19 小時前
健保擴大給付 完善晚期泌尿道上皮細胞癌治療
為了精準抗癌更全面，邁向健康台灣，今年10月起，衛生福利部健康保險署正式擴大給付免疫檢查點抑制劑於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後的維持治療，不再限制生物表現量檢測，有助於我國晚期泌尿上皮細胞癌治療更進國立教育廣播電台 ・ 19 小時前
搶救兒科人力荒！ 健保「4大兒童重症給付」明年擬調升
為解決全台各大醫院兒科醫師荒問題，健保署長陳亮妤今（12）日宣布，將調升兒童急重症支付標準，針對兒童一般病床、PICU住院診察費、小兒外科手術及兒童心智科給付進行調整，預計12月中提共擬會審議，最快明年1月實施。中天新聞網 ・ 19 小時前
8連霸「最久民代」心臟病逝！醫揭走路1徵兆是心臟殺手 5大保命
一生奉獻苗栗大西山地區、連任8屆的市民代表蘇文霸，昨日（11/5）凌晨驚傳不敵病魔辭世，享壽70歲。據悉，他長年受心臟疾病所苦，日前定期會期間，即使身體不適仍抱病質詢，會議結束僅兩天便與世長辭，令地方健康2.0 ・ 3 小時前
南部雙黑金選集館 南部黑金 匠心綻放—2025國際咖啡展登場
今年於2025臺灣國際咖啡展推出的「雙黑金選集館 Coffee & Cocoa from the South」，以「南...銳傳媒 ・ 1 天前
1129安南醫院》秋冬防猝死！小心主動脈剝離瞬間奪命
為了讓民眾更了解如何守護心臟健康，台南市安南醫院將於 2025年11月29日（六）下午2點（1點半開始入場）至4點半，邀請安南醫院醫療副院長陳偉華醫師跟大家分享，如何控制高血壓、心血管疾病、瓣膜性心臟病治療方式，以及主動脈剝離的預防之道。專業講解，帶大家掌握守護心臟健康的關鍵！健康公益講座全程免費入場。NOW健康 ・ 17 小時前
轉換壓力維持心力 台中慈醫籲慢生活節奏守護心血管
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好發季節。台中慈濟醫院心臟血管外科 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
外媒質疑蒲亭健康問題 指右手腫脹、靜脈突起
俄羅斯總統蒲亭日前出席一場籃球活動時，被拍到疑似右手手背腫脹、靜脈嚴重突起的畫面，再次引發外界質疑他的健康情況。而烏克蘭總統澤倫斯基則是前往赫爾松前線視察，慰問士兵與醫療人員。公視新聞網 ・ 15 小時前
GODIVA X LABUBU 秋季聯名登場！榛果巧克力霜淇淋回歸，金屬湯匙必收藏
今年秋天GODIVA延續與「THE MONSTERS」的跨界合作，驚喜推出新一季聯名系列，開啟冒險新篇章。除了推出全新口味的霜淇淋及飲品系列外，更特別帶來多款令人心動的限定巧克力禮盒，延續未完的奇幻旅程。作為奢華頂級巧克力的領導品牌，GODmarie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前
三高超過癌症死因 7成民眾不知自己陷危機
「高血壓性疾病」位居113年國人十大死因第6名，死亡人數達8928人。十大死因中的心臟疾病、腦血管疾病、腎臟疾病、糖尿病...聯合新聞網 ・ 1 天前
最重義氣的星座TOP5！天蠍、金牛、獅子誰最挺？這星座把朋友視爲家人，是一輩子好友！
在十二星座中，有些人天生重情重義，就算不是血緣關係，也能把朋友當成家人照顧。本篇就要盤點網友公認「最重義氣的星座TOP5」，他們不是嘴上說說，而是行動派代表，遇到困難永遠第一個跳出來幫忙！如果你身邊剛好有這些星座的朋友，請一定要好好珍惜，因為他們一旦認定你，就是一輩子的夥伴！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
台灣人壓力大 鄭伊佐：血壓控制別鬆懈
現代人無可避免的壓力，與心血管疾病息息相關。根據統計顯示，台灣壓力指數高居全球第2，更有96％的台灣受訪者表示正處於壓力之下。台中慈濟心臟血管外科醫師鄭伊佐表示，血管如同水管，壓力太大會爆管，平時血壓控制特別重要！中時新聞網 ・ 1 天前
吸菸恐增糖尿病風險 國健署呼籲民眾拒菸護血糖
11月14日是「世界糖尿病日」，國民健康署指出，糖尿病是我國十大死因之一，每年奪走近萬人生命，而吸菸會降低身體對胰島素的反應能力，導致血糖失控，增加第2型糖尿病及併發症風險，提醒國人，戒菸可降低糖國立教育廣播電台 ・ 20 小時前
上班族七成情緒憂鬱指標 南市衛生局供民454心理諮商站服務
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】在我們生活的城市中，每個人都可能經歷壓力沉積、情緒低落、突如其來的創傷事互傳媒 ・ 20 小時前
11月12日 醫師節快樂！ 投縣感謝有您守護健康
十一月十二日是一年一度的醫師節，縣長許淑華、衛生局長陳南松，共同向辛勞奉獻的醫師們致敬。感謝全縣醫師們長年投入公衛與醫療服務，防疫、偏鄉巡迴、社區健康促進，都展現醫者仁心，守護縣民健康。祝福所有醫師節日快樂，醫路順心。南投縣醫師公會理事長陳宏麟表示，「每一位醫師，都是這片土地上最溫柔的守護者。在醫療資源有限的環境中，默默堅守崗位、照顧鄉親，無論是白天在診間的診療，或夜裡緊急的出診，都展現出對生命的敬重與專業的堅持。醫師節不僅是屬於醫師們的節日，更是全體社會向醫療夥伴致敬的時刻。公會由衷感謝每位在南投努力付出的醫師，也特別感謝醫師的家人與團隊，在背後支持醫師們，讓醫師們的醫療工作得以長久持續並遍及山城與鄉里。公會連結與支持醫師們更彼此合作、共享經驗，共同打造更有品質、更有溫 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
嘉義長庚許文蔚蔡明劭 入選全球前2%頂尖科學家
（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）美國史丹佛大學公布2025年全球前2%頂尖科學家名單，嘉義長庚醫院骨科醫師許文蔚與耳鼻喉科醫師蔡明劭入選，分別獲終身影響力獎與年度影響力獎，展現臨床醫學與學術研究深厚實力。中央社 ・ 20 小時前
天氣轉涼 中市衛生局籲公費對象儘速接種流感疫苗
近期東北季風南下，早晚溫差大，正值流感等上呼吸道疾病好發季節，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，台中市第45週門急診就診人次則為14,334人次，高於去年同期的13,268人次，台中市政府衛生局提醒市民朋友自主戴口罩，落實勤洗手及咳嗽禮節，生病時應在家休息，避免出入公共場所，以降低病毒傳播風險，維護自己及家人健康。衛生局長曾梓展表示，衛生局於11月3日接獲醫院通報1例1歲男童疑似流感併發重症，並經中央實驗室檢驗於11月4日確診為流感併發重症確定個案。近期氣溫驟降、早晚溫差明顯，提醒市民朋友保持良好衛生習慣，包括正確洗手五步驟與五時機、打噴嚏時以面紙或衣袖遮口鼻等，並鼓勵符合公費疫苗接種資格的市民可運用台中市疫苗預約平台預約接種(https://gov.tw/hhv)或 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
葡萄王前三季EPS 5.22元 第四季旺季動能顯現
葡萄王（1707）前三季稅後淨利7.7億元，年減22.8%，營業毛利54億元，毛利率74.5%，營業淨利14億元，年減19.5%，每股稅後純益（EPS）5.22元。公司表示，營運衰退主要是去年高基期、今年市場消費力保守，預期第四季在旺季動能顯現下，後市審慎樂觀。中時財經即時 ・ 19 小時前
馬偕醫大攜手史丹佛示警 台灣酒精不耐症全球最高
喝酒會臉紅恐是酒精不耐症，別輕忽其致癌風險。馬偕醫大醫學系、聽力暨語言治療學系與國際處國際健康與文化交流中心，攜手美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心（CARE）與台灣酒精不耐症衛教協會，共同舉辦衛教活動。專家指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，居全球之冠。酒精早在2007年已被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，經常飲酒將大幅增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，即可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。品觀點 ・ 20 小時前