【九九重陽，健康久久】──從「慢病防治」到「健康老化」，給銀髮族最實用的醫學建議

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌





重陽節不只是敬老，更提醒長者健康要從日常開始。台灣65歲以上人口超過20%，慢性病、肌少症與心血管疾病風險高。透過運動、營養、社交互動與定期檢查，打造健康老化的生活方式，讓長輩在家人關懷與醫療守護下，「重陽長壽、健康久久」。



每年農曆九月九日是「重陽節」，古人以登高祈壽、敬老感恩為習俗。現代社會中，這一天更提醒我們：高齡化浪潮已至，如何讓長輩「活得久、也活得好」，已是全家人、乃至全民健康的重要課題。

一、從「老化」走向「病化」──台灣長者最常見的健康挑戰

根據衛福部統計，台灣65歲以上人口已突破20%，正式邁入「超高齡社會」。隨著年齡增加，以下幾項慢性疾病風險大幅上升：

代謝症候群與糖尿病：胰島素敏感度下降、肌肉量流失，容易造成血糖波動。

心血管疾病：高血壓、高血脂與動脈硬化常同時出現，是中風與心肌梗塞的主因。

肌少症與跌倒風險：肌肉量自50歲後每十年下降約8%，不僅影響行動力，也增加骨折與失能風險。

失智與憂鬱：研究顯示，社交退縮與營養不良是影響長者腦部健康的關鍵因子。

二、醫學觀點：預防重於治療，關鍵在「三力並進」

想讓長輩維持健康與生活品質，醫界普遍強調「三力並進」──肌力、腦力、免疫力。

肌力：活動就是最好的藥

建議每週至少150分鐘中等強度運動，如快走、彈力帶訓練或太極。若能搭配蛋白質攝取（每公斤體重1.0～1.2公克）與維生素D補充，能顯著改善肌少症風險。 腦力：社交互動與學習刺激

多項研究指出，持續參與社交活動、學習新技能（如使用智慧手機或繪畫），能延緩認知功能退化。醫師建議可透過「認知訓練」或「多感官刺激」方式（閱讀、音樂、園藝），維持腦部可塑性。 免疫力：營養與慢病管理缺一不可

高齡族群常見營養吸收下降，因此均衡攝取優質蛋白、Omega-3脂肪酸、維生素B群、益生菌與抗氧化營養素，可有效提升免疫防護力。此外，定期監測血糖、血壓與腎功能，並遵循醫師建議調整用藥，是預防慢性病惡化的基礎。

三、家人同行，打造「健康老化」的支持系統

「健康老化」不只是醫療問題，更是生活的整合工程。家庭成員的陪伴、社區的支持、以及科技輔助（如遠距醫療與健康監測裝置），都能讓長輩更安心。同時，定期健康檢查與預防接種（如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗）亦是不可忽略的防線。

四、結語：敬老不只在節日，健康要從日常開始

重陽節提醒我們「孝親」的真諦，其實是陪伴與行動的結合。

願每位長輩都能在家人的關懷與專業醫療的守護下，「重陽長壽、健康久久」。





