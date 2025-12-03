「九二共識」交鋒 藍指綠唱和習近平 綠批所謂共識是騙局

針對賴清德總統說所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，國民黨今天(3日)表示，不解賴總統為何不採用國民黨「九二共識、一中各表」主張，卻唱和中國國家主席習近平「一中就是中華人民共和國」的說法。民進黨則痛批國民黨的九二共識從頭到尾都是騙局、謊話。

賴清德總統2日接見北美台灣鄉親時，提到所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，就是中共所認定的「愛國者治台」，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

對此，國民黨發言人牛煦庭3日在中常會後受訪表示，基本上，九二共識合於中華民國憲法，對於台海現狀也相當重要，而「九二共識、一中各表」是國民黨的長期主張，他不解賴總統為何不採用國民黨「九二共識、一中各表」主張，也就是「一中」是指「中華民國」，反而去唱和中國國家主席習近平的說法，稱「一中」就是「中華人民共和國」。

對於國民黨質疑民進黨唱和習近平的說法，民進黨發言人吳崢表示，從牛煦庭的發言就可看出國民黨所謂九二共識有習近平版本跟國民黨版本，如此怎能叫「共識」？可見國民黨的九二共識從頭到尾都是騙局、謊話。(編輯：許嘉芫)

