九二共識≠一國兩制藍批賴造謠

國民黨副主席蕭旭岑（右）四日晚間率團自中國大陸返台，強調若國民黨重返執政，將重啟雙向、平等、互惠的交流。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨文傳會五日發表聲明，呼籲總統賴清德不要帶頭造謠，刻意混淆九二共識與「一國兩制」概念。國民黨指出，九二共識與一國兩制毫無關聯，更與所謂「統一」無直接關係，賴清德相關說法已嚴重誤導社會。

國民黨表示，九二共識是兩岸交流的重要政治基礎與溝通鑰匙，其精神在於各自表述、求同存異，透過制度化對話降低衝突、處理分歧。近期國民黨智庫赴大陸交流後，兩岸互動出現正向發展，為台灣民眾帶來實質和平紅利；卻引發賴清德急於抹紅國民黨，語無倫次操作意識形態對立。

聲明強調，從未有陸方領導人表示九二共識等同一國兩制；賴清德卻捏造相關說法，形同自導自演認知作戰。國民黨質疑，執政者若無能力推動兩岸關係和緩，只剩扣帽子、貼標籤，無助於台灣整體利益。

國民黨指出，台灣社會已厭倦意識形態掛帥，人民需要的是務實解方，而非政治口水。面對國際局勢變化，部分國際大國已調整對陸政策方向，賴清德仍沉溺對抗論述，恐使台灣淪為大國博弈中的籌碼。

國民黨副主席蕭旭岑四日晚間率團自大陸返台。他表示，此行成果豐碩，若國民黨重返執政，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。未來一步一步增加跟對岸的交流合作、互動，累積互信，「我相信更高層的一個接觸，將會水到渠成」。