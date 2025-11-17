九份又見跨國扒手！2外籍女偷日旅客皮夾 警火速逮嫌

新竹市 / 綜合報導

新北市九份老街，吸引各國遊客到訪，但也成為竊賊下手的地點。警方9月才破獲一個跨國竊盜集團，但上個禮拜14日，又有日本遊客的皮夾被偷，警方調閱監視器發現，又是跨國集團犯案，拘提兩名蒙古籍女子。

戴鴨舌帽的女子，手上還拿著一把扇子，在人群中東張西望，似乎在觀察周圍，這時另一名女子走上前，兩人眼神交會，但這兩人來者不善，不是一般遊客而是扒手。

九份老街遠近馳名，吸引許多外國遊客到訪，來客數多尤其是假日，總是擠得水洩不通，卻也成為跨國竊盜集團，下手行竊的目標，14日一名日本遊客，報案稱皮夾被偷，警方調閱監視器追查，鎖定兩名蒙古籍女子，將他們拘提到案。

警方表示從旅客報案後，就啟動快速處理機制，結合旅客提供的資訊，透過來源情資交叉比對，更發現他們和跨國竊盜集團有關，疑似從今年8月以來，就在各大觀光景點扒竊。

新北市瑞芳警分局九份派出所長林冠宏說：「警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查與警力部署，保障遊客與市民安全。」

警方9月才破獲一個，跨國竊盜集團，這回又再度發生竊案，警方也持續追查，要將犯罪分子斬草除根，不過民眾外出遊玩時，務必要警惕周遭狀況，保護好隨身物品，避免成為扒手目標。

