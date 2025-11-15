九份只是「商店在山坡上」？台網友不服：價值不止老街！

生活中心／林依蓉報導

九份作為台灣最具代表性的觀光景點之一，長年吸引大量日本觀光客前來朝聖。不過近日有網友發文指出，他發現一位來台拍片的日本YouTuber在分享九份的觀光體驗時，竟給出了「就一些商店在山坡上而已」的評價。由於發文者並未點出該YouTuber的確切身分，這段匿名批評反而更引人關注。這位YouTuber在影片中提到九份階梯過多導致移動不便、物價明顯偏高，以及觀光人潮過度擁擠等問題，讓原PO質疑「是不是台灣人太愛神話九份」，此貼文一出，立即在網路上引起廣泛討論。





廣告 廣告





日本網紅點評九份「東西貴、階梯多」網附和：講的沒錯騙觀光客罷了

九份是許多國外觀光客來台必訪的景點（圖／民視新聞）





九份是許多國外觀光客來台必訪的景點，但近日有網友發文指出，他發現一位日本YouTuber分享九份旅遊心得時，竟形容九份就是「一些商店在山坡上而已」。該YouTuber認為九份階梯太多、東西太貴，沒什麼特色，不少日本網友也留言附和，表示九份「有點像京都清水寺商店街的低配版」、「氣氛不錯，但沒什麼特別」。雖然該創作者的身分並未被點出，但其觀點仍引起原PO強烈同感，並分享自身的經驗。他指出九份在下雨天時地面濕滑難行，更質疑那些受日本人歡迎的知名茶樓，其實是被《神隱少女》的名氣撐起來的。原PO最後拋出疑問「是不是台灣人太愛神話九份了？外國人眼裡可能真的就一條坡上的商店街吧」，貼文曝光後，立即在網路上引發熱烈討論，網友們對九份的實際觀光價值是否「過譽」，表達了各自的看法。









日本網紅點評九份「東西貴、階梯多」網附和：講的沒錯騙觀光客罷了

網友們對九份的實際觀光價值是否「過譽」表達各自的看法（圖／翻攝自PTT）





認同原PO看法的網友表示，「九份真的還好，外國超多景點屌打」、「愛吹美食結果吃來吃去都那些」、「講的沒錯啊！騙觀光客罷了」、「九份交通、商品、衛生全都不行，散步看看遠山勉強還行，消費就算了吧，重點是根本與神隱少女無關，還在那邊蹭」。然而，也有網友為九份辯駁，「九份真正值得逛的並不是在老街」、「九份週邊的山景海景都很棒」、「像日本網友說的，清水寺商店街也是一些商店在山坡上啊」、「天氣好還是很美」。

原文出處：日YTR批九份「3缺點」淪山坡上商店？網2派論戰：真正價值不在老街！

更多民視新聞報導

煎蛋老是黏鍋怎麼辦？神人教「1撇步」秒解決！

新北耶誕城開了！侯友宜親扮馬戲團長 活動期間、交通方式一次看

中共要中國人暫勿前往日本！台人樂歪：謝謝中國政府

