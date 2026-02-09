九份子國中小四年級生黃慕天機器人賽事連傳捷報 勇奪雙獎並晉級世界賽

記者蕭素惠/台南報導

九份子國中小四年級學生黃慕天近日在國立科學工藝博物館舉辦的兩項指標性機器人賽事中表現出色，分別於「FIRST FLL Challenge機器人大賽台灣選拔賽」與「MARC馬克盃 Master AI Robot Cup」脫穎而出，獲得「最佳新星（年度新星團隊）獎」及「大使獎」，並在MARC競賽中取得晉級世界賽資格，為校爭光。

九份子國中小坐落於低碳生態社區，創校以來以「自由、多元、開放」校風著稱，鼓勵孩子在不受限的環境中主動探究，讓學習從興趣出發、在實作中累積能力。

校方表示，學校長期規劃探索課程並營造開放學術氛圍，引導學生尋找興趣、發展專長，同時加入高師大辦理的「PBL-STEM AICT 跨域統整智慧學習扎根計畫」成為衛星基地學校，支持孩子以問題導向與跨域方式深化學習。黃慕天正是在此學習脈絡下，將好奇心轉化為對科技的熱忱；在FLL Challenge競賽中展現團隊合作與專題探究能力獲獎，隨後於MARC聯盟賽與盟友協作，成功拿下國際賽門票。

九份子國中小校長康晉源指出，學校持續打造多元且開放的學習環境，期待每位孩子都能找到適合自己的成長節奏；黃慕天雖年僅四年級，卻能善用自主學習空間，在科技與工程領域反覆嘗試、持續修正，並展現面對挫折不放棄的韌性，正是多元學習理念的具體成果。

校方強調，本次佳績不僅是學生個人的榮耀，也展現九份子國中小長期推動多元適性教育、落實以學生為本學習的成果；未來也將持續提供資源與舞台，支持學生在跨域探索中走向更寬廣的國際視野。