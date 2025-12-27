九份子國中小與台南特教學校 攜手推動「有愛無礙」學習旅程



【記者蕭素惠/台南報導】利用114學年度持續推動第二年的「普特融合教育計畫」，台南市立九份子國中小與國立台南特殊教育學校合作，推動「有愛無礙」學習旅程，希望透過音樂、表演與互動活動，讓一般學生與特教學生能在彼此陪伴中學習與成長，實踐校園共融的教育理念。

九份子學生家長送自己裁種菜頭給特教生。

為深化學生對特殊教育的理解與尊重，「普特融合教育計畫」延續去年度的良好經驗，由亞太胡琴樂團王敏老師與林宣佑老師領銜指導，並邀請九份子國中小的特教教師陳怡蓁，結合亞太胡琴樂團與「全興資源再生公司」公關長林奇玄與公司的資源支持和參與。

校方說明，此計畫活動內容分為兩階段實施，首先由九份子國中小二胡社與布袋戲社的學生兩度前往台南特殊教育學校進行「才藝展演」與「互動交流」，並特別設計了讓特教生能主動參與的表演橋段，促進雙方理解與互動。

九份子學生體驗視障學生拉手提琴表演。

今年進入第二階段，特別安排南特學校學生回訪九份子校園，展開由學生共同策劃的融合式活動，讓學生透過與不同障別學生進行表演與遊戲，親身體會彼此差異，深刻感受個別的潛能與價值，打造真正「無礙」的友善學習場域。

校長康晉源表示，除了跨校交流，學校亦舉辦「114學年度特殊教育關懷週－歲末年終有愛無礙攜手大愛」系列活動，包括特教體驗、成果展演與二手義賣市集等，活動全程融入教育意義與社會參與精神。

康校長指出，義賣所得由學生自發提議捐贈給身心障礙相關慈善團體，落實資源再利用與公益關懷的理念。因為普特融合計畫不只是短期的活動，也是一種教育態度與文化建構，讓學生能透過實際互動與共同創作，學會尊重差異與理解他人，這正是教育最深刻的價值展現。」

家長會會長王俊憲對此給予高度肯定，他認為「透過音樂與藝術的串連，孩子學會的不只是表演技巧，更是如何同理與付出。我們非常支持學校推動的共融與公益行動，進而打造兼具溫度與深度的共融教育，讓「有愛無礙」不再只是口號，而是深植孩子心中的日常行為。