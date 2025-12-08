九份子國中小「山野教育課程」 師生攀登合歡北峰體驗山野教育力





深化學生對環境與自我挑戰的認識，台南市九份子國民中小學於12月6日至7日，規劃辦理為期兩天一夜的「山野教育課程」，由高雄市面山面海協會專業教官團隊陪同，師生及家長共同完成合歡山東峰與北峰的登頂挑戰，開啟孩子與山對話的旅程，體現「以山為師」的教育精神。

本次課程首日進行高山適應訓練，選擇合歡東峰作為行前體能與技巧暖身，讓學生熟悉登山節奏、登山杖使用與呼吸調節，並由教官進行高山安全與生態知識教學。翌日清晨正式挑戰合歡北峰。雖天候變化莫測，但在完善的風險評估與團隊合作下，大多數成員皆順利登頂，完成九份子國中小首次合歡北峰登山挑戰。

本次課程特別融合了地形判讀、高山氣候變化、高山植物觀察等實地學習內容，讓參與者不僅「走在山裡」，更能「讀懂山林」。學生在行進間學習路況判斷、節奏控制與同儕合作，實踐學校倡導的戶外探究與生命教育。

「山野教育不只是走山，更是孩子與自己、與自然之間的深刻對話。」九份子國中小校長康晉源表示，學校長期重視戶外教育的推展，透過縝密規劃、專業陪伴與家校共行，讓學生在安全無虞中完成挑戰，進而建立自信與堅毅精神。他感謝高雄市面山面海協會的教官們全程陪伴，亦肯定行政團隊的通力合作，讓這場具啟發性的學習經歷得以圓滿。

參與學生高培芯同學表示，一開始其實有點怕高山會不舒服，但走著走著，發現自己比想像中更有力量，尤其登頂那一刻，真的覺得很值得！」不少家長亦對孩子的蛻變深感欣慰，表示這不只是一次旅程，更是一次成長的證明。

本次山野課程從課前安全與體能訓練、夜間室內登山知識課程，到行程後的回饋檢討，均展現學校推動戶外教育的系統性與前瞻性。九份子國中小黃建松主任表示，將持續透過深度體驗活動培養學生多元能力，並預告明年將挑戰更具挑戰性的「塔塔加三山連山之旅」，讓山野教育的足跡更深、更遠。

