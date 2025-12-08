九份子國民中小學山野教育課程 成功登頂合歡山東峰與北峰

九份子國中小師生及家長首次完成合歡北峰登頂挑戰。（九份子國中小提供）

記者陳治交／台南報導

為深化學生對環境與自我挑戰的認識，九份子國民中小學規劃「山野教育課程」，師生及家長共同完成合歡山東峰與北峰的登頂挑戰，開啟孩子與山對話的旅程，體現「以山為師」的教育精神。

本次課程特別融合地形判讀、高山氣候變化、高山植物觀察等實地學習內容，讓參與者不僅「走在山裡」，更能「讀懂山林」。學生在行進間學習路況判斷、節奏控制與同儕合作，實踐學校倡導的戶外探究與生命教育。雖天候變化莫測，在完善的風險評估與團隊合作下，大多數成員皆順利登頂，完成九份子國中小首次合歡北峰登頂挑戰。

九份子國中小校長康晉源表示，「山野教育不只是走山，更是孩子與自己、與自然之間的深刻對話。」他感謝高雄市面山面海協會教官們全程陪伴，透過縝密規劃、專業陪伴與家校共行，讓學生在安全無虞中完成挑戰，讓這場具啟發性的學習經歷得以圓滿。

九份子國中小學生高培芯說，「一開始有點怕高，但走著走著，發現自己比想像中更有力量，尤其登頂那一刻，很值得！」不少家長對孩子的蛻變深感欣慰，不只是一次旅程，更是一次成長的證明。