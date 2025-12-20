九份子教師團隊獲日月光環境教育獎

九份子國中小教師團隊以《海有什麼塑，未來不超塑》榮獲國小組「日月光環境教育獎」。（九份子國中小提供）

記者陳治交∕台南報導

九份子國中小教師洪若綺、張筱倩、蔡育庭與黃家緯組成教學團隊，以課程設計《海有什麼塑，未來不超塑》，榮獲「二０二五年永續台灣創意教案徵選」國小組「日月光環境教育獎」，不僅為學校爭光，更展現實踐永續與行動力的豐碩成果。

本教案呼應十二年國民基本教育所強調的「核心素養」，透過脈絡化的學習情境，鏈結真實世界的海洋環境議題，引導學生主動探索、批判思考並展開具體行動。課程以SDGs第十四項「保育海洋生態」為主軸，設計跨領域的教學活動，強化學生的問題意識與社會參與能力。

廣告 廣告

九份子國中小地處嘉南大排與鹽水溪之間，西側接壤台江海域，具有典型「河海圳」交織的地理特性。本次獲獎課程以「海塑汙染」為探討主題，融合自然、社會、語文與藝術領域，安排學生實地調查、數據統計、政策模擬及社區倡議等任務，推動從校內學習延伸至社會實踐的跨界行動。

洪若綺老師指出，「我們不只是教環境知識，而是希望孩子能看見問題、理解脈絡，並成為願意為環境採取行動的改變者。」學生們分享「我開始注意自己每天用的東西是不是塑膠做的，也會提醒爸爸不要用塑膠袋。」

九份子國中小校長康晉源表示，永續教育不僅是一項教學任務，更是一種生活態度。教師團隊透過專業設計，讓孩子從「學習」走向「行動」，這正是核心素養與在地實踐最深刻的體現。未來將持續深化地方教育與國際議題接軌，培育具備公民素養、全球關懷與永續行動力的下一代。