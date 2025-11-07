九份子親師生齊健走 推廣健康低碳生活

九份子國中小特於七日晨運時間提前舉辦全校健走活動，邀請全校師生、家長及社區民眾參與，盼推廣健康生活與低碳理念。(九份子國中小提供)

記者王勗／台南報導

為響應十一月十一日的「全民健走日」，九份子國中小特於七日晨運時間提前舉辦全校健走活動，邀請全校師生、家長及社區民眾參與，盼推廣健康生活與低碳理念。校長康晉源表示， 九份子重劃區是全國第一個低碳示範社區，九份子國中小也致力為學子打造健康、永續、共好的學習環境。

康晉源說，九份子國中小配合教育部體育署「SH150方案」，持續推動學生每週在校運動一五０分鐘，鼓勵學子利用課間、運動社團及晨光時間培養規律運動習慣，增進體適能與生活活力。九份子重劃區擁有完善的步道、自行車道與公園綠地，不僅具備優質的運動空間，周邊社區互動也十分友善，擁有學習環境。

七日九份子國中小邀集師生、家長及社區居民共同響應健走運動，今年健走路線長約二點二公里，比起去年更具挑戰，吸引近百位家長與社區民眾踴躍參與，學務主任黃巽煌指出，本次活動依據幼兒園、國小、國中不同年齡層設計三條路線，分別從不同出入口出發，繞行社區與河岸步道後再返回校園。

家長會長王俊憲率隊響應全民健身與永續環保的理念，與孩子共度健康的親子時光，家長、學子都十分開心。九份子國中小強調，透過戶外活動，除能讓學童親近自然、享受陽光與新鮮空氣，也能促進同儕、親子情感交流，特別感謝家長與周邊社區居民熱情參與，未來校方也將持續致力打造健康、溫暖的校園環境。