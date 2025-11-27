九份山城芒花季 靜謐浪漫

九份山城芒花隨風飛舞，與層疊山巒與海岸線交織成動人美景。（新北市觀旅局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市瑞芳區九份山城十一月迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒仍在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東北角蔚藍海景交織成季節限定的壯麗景緻。觀旅局推薦，除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬季的九份更加靜謐浪漫，非常適合親子家庭安排一趟輕鬆自然的小旅行，在山海間留下珍貴的季節回憶。

觀旅局特別盤點瑞芳區三大熱門賞芒據點，從適合家庭輕鬆漫步的報時山，到視野遼闊的基隆山步道，再到攝影愛好者必訪的不厭亭，每一處都能感受芒花的療癒魅力。

首先推薦鄰近九份老街的基隆山步道，自步道口至山頂約四十至五十分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍。想捕捉最經典的芒花美景，絕不能錯過瑞芳通往雙溪的一０二縣道上的不厭亭。這座知名觀景台是芒花攝影的朝聖點，每年吸引許多遊客前往拍照。

若想輕鬆無負擔地賞芒，報時山步道更是不容錯過。全長僅一百六十六公尺，步行約十分鐘即可抵達觀景台，沿途芒花隨風飛舞，是小朋友也能輕鬆完成的親子路線。