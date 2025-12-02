九份山城變身銀白仙境 推薦三大賞芒花目的地！



九份山城芒花隨風飛舞，與層疊山巒與海岸線交織成動人美景





【旅遊經 洪書瑱報導】

秋冬是楓芒四射的季節，除了追紅楓，賞銀白芒花也正是時候，新北市瑞芳區九份山城也迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東北角蔚藍海景交織成季節限定的壯麗景緻。現在民眾到熱門景點的「九份」，除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬季的九份感受銀白仙境，也是一種靜謐浪漫，不僅適合國內外遊客，也適合情侶、親子家庭，一起安排一趟輕鬆自然的小旅行，在山海間留下珍貴的季節回憶與快樂的足跡。為此，新北市政府觀光旅遊局在光「芒」的日子裡，特別推薦瑞芳區三大熱門賞芒據點！





一、視野遼闊的基隆山步道：





基隆山步道滿山芒花飛舞，展現特有的遼闊風光。





基隆山步道鄰近九份老街，自步道口至山頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍，一路向上能逐漸看見東北角海岸線展開眼前；抵達山頂後，山海一線的壯闊景色令人心曠神怡。步道視野廣闊，也是戶外時光的絕佳地點。

二、家庭輕鬆漫步的報時山：









漫步在芒花環繞的報時山步道，觀景台視野開闊可輕鬆眺望陰陽海





若想輕鬆無負擔地賞芒，報時山步道更是不容錯過，全長僅166公尺，步行約10分鐘即可抵達觀景台，沿途芒花隨風飛舞，是小朋友也能輕鬆完成的親子路線。觀景台上可360度飽覽水湳洞、陰陽海、基隆山等東北角經典景點，風景遼闊震撼。步道入口位於勸濟堂停車場旁，交通便利、停車方便，無論親子或銀髮族都能輕鬆漫遊。







三、攝影愛好者心頭好的「不厭亭」：









站在不厭亭眺望滿山芒花隨風搖曳，隨手一拍都是美景





想捕捉最經典的芒花美景，絕不能錯過瑞芳通往雙溪的102縣道上的不厭亭。這座知名觀景台是芒花攝影的朝聖點，每年吸引許多遊客前往拍照。冬季山頭從翠綠轉為銀白，芒花在光影下輕輕搖曳，搭配蜿蜒的山路與層層山巒，宛如一幅動態芒花畫作。不厭亭停車便利，也很適合作為家庭自駕遊的中繼休憩點，輕鬆欣賞最具代表性的山城景色。

芒花美景正盛，新北瑞芳的山海景色正值最迷人時刻，推薦這三處，不管是適合家庭輕鬆漫步的報時山；到視野遼闊的基隆山步道；或是攝影愛好者必訪的不厭亭，每一處都能感受芒花的療癒魅力，適合親子出遊、情侶約會或三五好友同遊或是大人、小孩都能盡情享受大自然的美好，也能找到屬於自己的療癒路線！

相關訊息可至新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/)及新北旅客臉書粉絲專頁查詢！

以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供