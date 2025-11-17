九份扒手團出沒！蒙古籍竊嫌「分工」行竊 遊覽車火災意外被捕

新北市九份觀光景點近日發生扒竊事件，兩名蒙古籍女子專門鎖定人潮擁擠的熱門景點下手行竊。日前一名日籍遊客在知名的「阿妹茶樓」附近遭竊，警方調閱監視器後發現，兩名可疑女子一人負責把風，一人實施扒竊。警方研判這是跨國竊團的慣用手法，並在日前九份一起遊覽車火災現場成功將兩人逮捕，目前兩人已依竊盜罪移送檢方偵辦。

九份女賊分工行竊，警逮蒙古籍嫌犯。（圖／TVBS）

警方調查發現，這兩名竊嫌行竊手法十分隱密。監視畫面中可見，其中一名女子站在屋簷下，不斷左右張望，隨後拿著扇子在人來人往的街道上東張西望。另一名女子走上前與她交談，疑似在討論作案計畫。行竊的女子特意壓低帽子，身穿黑色上衣和長褲，而另一名共犯則戴著口罩和墨鏡作為掩飾。

警方表示，14號晚間接獲一名日籍遊客報案，稱在經過「阿妹茶樓」附近時發現皮包不見了。警方立即調閱周邊監視器，鎖定這兩名蒙古籍女子為嫌疑人。根據跨國竊團的犯案習性，警方推測她們還會再次作案，因此保持高度警戒。沒想到日前九份發生一起遊覽車火災事件，兩名竊嫌竟也在現場觀看，警方見狀不動聲色，立即埋伏將兩人逮捕。

瑞芳分局九份所長林冠宏表示，經報警及基隆地檢署指揮偵辦後，檢警同步行動，於15日晚間在瑞芳區成功將2名犯嫌拘提到案。警方也將持續向上追查，確認是否還有其他共犯。

經警方調查，兩名蒙古籍竊嫌分別是42歲的紹倫高和50歲的圖雅，兩人於今年8月入境台灣，專門在北部各大觀光景點行竊。警方目前正在清查兩人是否還涉及其他竊案，已依竊盜罪將她們移送地檢署偵辦。警方也提醒民眾，在人潮擁擠的觀光景點要特別注意隨身財物的安全，避免成為竊賊的目標。

