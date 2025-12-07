九份最美公路「藏陷阱」右車道禁右轉 民眾：好怪好複雜

在九份的102縣道上，有一處路口竟然藏有超複雜的陷阱。（圖／東森新聞）





在九份的102縣道上，有一處路口竟然藏有超複雜的陷阱，右側車道不能右轉，還得要切到最左側才能夠轉彎，標線複雜告示又不清楚，幾乎所有遊客都會走錯，但會這樣設計，就是因為靠內側轉彎，半徑不夠大，時常和對向車道發生擦撞。

嚕一次不行，再來一次還不夠，最後一次終於轉過去了，真的這麼難開嗎，原來這車走錯道路彎不過去，這大魔王關卡就在九份老街上頭道路，這裡規定靠右側車道不能右轉，必須切過對向車道到最左側才能轉，複雜程度讓你開到喊不敢。

廣告 廣告

在九份老街上頭這個路口到底有多複雜，明明是右側車道，但你就是不能右轉，得要靠到最左側才能大迴轉，否則你就會像我面前這輛車一樣，直接被警察攔下來叫你直走，就算你僥倖通過還是得要大轉彎，而且可能會卡死，甚至誤入對向車道。

原地觀察幾乎所有要右轉的車輛，都走錯車道通通卡關，彎不過去卡死死實在很不安。

偏偏路口亂象多左有兩側都有停車場，排隊車輛擠在紅線上佔用了車道，看過去就一個字超亂，換個角度實際走一遍真的很複雜，想要右轉不能靠右，得先切過逆向車道到最左邊，才能來個大迴轉，為何這麼多人不會轉就是因為前方告示出現，一切已經太晚。

這條路一直走一直走，好不容易看到了這個叫你靠左側才能右轉的標示時，你真的沒有什麼時間反應，因為下一秒你就會錯過，靠左轉的好時間，你只能默默的一直走一直走一直走，當你要右轉的時候，陷阱卡發動了，這裡禁止右轉。

為何路口這樣設計，一是因為內側迴轉半徑不夠大，再加上下方車道公車太多速度又快，一不小心就容易發生擦撞。

民眾：「這個設計不太好，不常來的遊客有沒有，他會不知道說這邊不能直接這樣轉彎。」

民眾：「感覺有點複雜，有點奇怪吧，可能要改善。」

大魔王路口一次就得出動兩位警察教你怎麼走，警方駐點指揮交通因為真的太難走，波麗士大人多半都是勸導這路怎麼走你可以不知道，但我告訴你了就不能裝作沒看到。

更多東森新聞報導

獨家／可怕！台中七期大型拖車快車道危險右轉 機車急煞險撞

通緝犯紅燈右轉被警逮！ 拒捕推擠竟掉出「喪屍毒」

視線死角？ 大車機車同步右轉「2秒吞人」 女捲車底亡

