九份玩到阿里山！五天四夜「國旅團費破5萬」網吵翻 內行曝關鍵

近年來許多人可能認為國旅CP值太低而選擇出國。一位男子近日發現，有旅遊公司規劃5天4夜的國旅行程，台北出發行經九份、日月潭、阿里山，六人團一人要價5萬多元，讓他直呼玩不起，「這啥什麼盤子富豪等級的國旅」，貼文曝光後引發兩派熱議。有網友紛紛認同國旅太貴，但也有人認為該團是包車旅遊才會特別貴，旅遊業人士則分析，該團應是因為針對外國人提供中、英文皆可的司機兼導遊，所以團費才會特別高，若是其他語種甚至會更貴。

原PO在Dcard發文表示，有旅遊公司規劃規劃5天4夜的國旅行程，從台北一路從九份、新竹城隍廟、日月潭、玩到阿里山國家森林遊樂園，導覽語言包括中英文，六人團的話一人團費5萬680元，讓原PO痛批根本玩不起，同樣價格甚至可飛泰國玩兩趟，「這啥什麼盤子富豪等級的國旅？」

對此，許多網友紛紛回應，「在我看來應該是貴住宿跟包團的關係，想要便宜好玩就去跟別人併團，但要承受有人難搞遲到就是了，一分錢一分貨，看你怎麼選擇了，我還是會選擇出國自由行」、「貴就貴還在講包車，我去泰國六個人包車＋機＋酒還有導遊，也是3萬有找欸」、「雖然國旅不便宜，但是大哥這是包車旅遊當然貴啊，你不能拿三十人團的價格跟這種包車遊比，包車遊單價高是正常的，畢竟少人均攤費用」。

不少人提到，很多經濟無虞的長輩退休後很愛參加國旅旅行團，「台灣的一些長輩真的退休就是到處玩國旅」、「退休公務員真的超愛跟團國旅，我老爸跟我丈母娘都是」、「他們的客群是退休的那些老人們，不是我們！」：但有內行人指出，該團團費貴是司機兼導遊身負中英文雙重語言能力，「這應該是中、英文的司＋導，加上行程內容，看來是For外國人的感覺。因為英文導覽一天的價格比就已不便宜，其它語種（歐陸語種、拉丁語、俄或阿拉伯文等其它語類）會更貴，加上司＋導，所以這狀況來說，這價格確實差不多會是這個價」。

