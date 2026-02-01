九份玩到阿里山！五天四夜「國旅團費破5萬」網吵翻 內行曝關鍵
近年來許多人可能認為國旅CP值太低而選擇出國。一位男子近日發現，有旅遊公司規劃5天4夜的國旅行程，台北出發行經九份、日月潭、阿里山，六人團一人要價5萬多元，讓他直呼玩不起，「這啥什麼盤子富豪等級的國旅」，貼文曝光後引發兩派熱議。有網友紛紛認同國旅太貴，但也有人認為該團是包車旅遊才會特別貴，旅遊業人士則分析，該團應是因為針對外國人提供中、英文皆可的司機兼導遊，所以團費才會特別高，若是其他語種甚至會更貴。
原PO在Dcard發文表示，有旅遊公司規劃規劃5天4夜的國旅行程，從台北一路從九份、新竹城隍廟、日月潭、玩到阿里山國家森林遊樂園，導覽語言包括中英文，六人團的話一人團費5萬680元，讓原PO痛批根本玩不起，同樣價格甚至可飛泰國玩兩趟，「這啥什麼盤子富豪等級的國旅？」
對此，許多網友紛紛回應，「在我看來應該是貴住宿跟包團的關係，想要便宜好玩就去跟別人併團，但要承受有人難搞遲到就是了，一分錢一分貨，看你怎麼選擇了，我還是會選擇出國自由行」、「貴就貴還在講包車，我去泰國六個人包車＋機＋酒還有導遊，也是3萬有找欸」、「雖然國旅不便宜，但是大哥這是包車旅遊當然貴啊，你不能拿三十人團的價格跟這種包車遊比，包車遊單價高是正常的，畢竟少人均攤費用」。
不少人提到，很多經濟無虞的長輩退休後很愛參加國旅旅行團，「台灣的一些長輩真的退休就是到處玩國旅」、「退休公務員真的超愛跟團國旅，我老爸跟我丈母娘都是」、「他們的客群是退休的那些老人們，不是我們！」：但有內行人指出，該團團費貴是司機兼導遊身負中英文雙重語言能力，「這應該是中、英文的司＋導，加上行程內容，看來是For外國人的感覺。因為英文導覽一天的價格比就已不便宜，其它語種（歐陸語種、拉丁語、俄或阿拉伯文等其它語類）會更貴，加上司＋導，所以這狀況來說，這價格確實差不多會是這個價」。
其他人也在看
5天4夜旅費破5萬 網嘲：國旅成「炫富代名詞」
最近這個PO文引發討論、旅遊平台推出國旅，標榜台灣深度行程五天四夜有去阿里山和九份，一人要價五萬元，網友直呼「原來2026年的炫富方式是去阿里山」。究竟為何價格這麼高？旅遊業者解答，可能主要是包車成本比較高導致。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14則留言
阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢
生活中心／綜合報導選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料相關費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。民視 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
避開國道塞車潮！ 東台灣走春3大隱藏秘境曝光
農曆春節連假將至，不想在西部國道…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新春求財拜佛首選！ 賞櫻、泡湯、求好運精選路線公開
農曆春節將至，迎接嶄新的馬年，「…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本茨城三大景點出列！大啖常陸牛美味
（記者劉育良 /台北報導）日本茨城縣或許對集大多數台灣旅客來說是陌生的地方、甚至不知道其地理位置，然而，該縣距 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
【換日線旅行】歐洲旅遊，怎麼玩才不走冤枉路？
做好行前準備後，下一步就是了解歐洲的必看景點、美食與體驗，以便更清楚如何規劃自己的行程。換日線Crossing ・ 16 小時前 ・ 發表留言
〈 中華旅遊 〉關西古都海岸絕景 一次滿足
記者林怡孜∕台南報導 春季造訪關西，最適合以「古都風華＋海岸絕景＋花季限定」一次滿足…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 201則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 20則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 31則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 47則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 31則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 31則留言
澳網》Carlos Alcaraz戰勝Novak Djokovic 生涯首度稱霸墨爾本！最年輕生涯全滿貫達成
2026年澳洲網球公開賽男子單打決賽，現任球王Carlos Alcaraz對決Novak Djokovic，雙方大戰了3小時2分鐘，Alcaraz以2比6、6比2、6比3、7比5拿下澳網冠軍！Yahoo運動 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
見「西瓜海上漂」千萬不能撿 知情人揭背後原因有洋蔥：該回家了
近日一張「西瓜在海面上漂流」的畫面在社群平台引發廣泛討論。照片中可見一顆未切開的西瓜，隨著水流在清澈海域中載浮載沉，發文者特別提醒民眾，若於特定時間與地點發現西瓜，切勿撿拾，引起網友高度關注與揣測。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 8則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1則留言