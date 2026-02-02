九份玩到阿里山！他驚呆國旅5天4夜「每人5萬」 內行揭真相：鎖定1族群

生活中心／王文承報導

一名男子發現，有旅遊公司推出5天4夜的國旅行程，從台北出發，行經九份、日月潭、阿里山等知名景點，6人成團、每人團費高達5萬多元，讓他直呼真的玩不起。（圖／記者李鴻典攝影）

近年物價持續上漲、社會經濟壓力加劇，國內旅遊價格也水漲船高，讓不少民眾乾脆選擇出國旅遊。一名男子發現，有旅遊公司推出5天4夜的國旅行程，從台北出發，行經九份、日月潭、阿里山等知名景點，6人成團、每人團費高達5萬多元，讓他直呼真的玩不起，忍不住吐槽「這是什麼盤子富豪等級的國旅？」貼文曝光後，引發網友熱議。

一名男網友在網路論壇《Dcard》發文指出，某旅遊公司規劃5天4夜國內旅遊行程，路線從台北一路南下，涵蓋九份、新竹城隍廟、日月潭，最後前往阿里山國家森林遊樂園，導覽語言提供中、英文服務。以 6 人小團為例，每人團費為 5 萬 680 元，價格讓他相當傻眼，直言根本玩不起，甚至表示同樣的金額「都可以飛泰國玩兩趟」，不禁反問：「這到底是什麼富豪等級的國旅？」

貼文曝光後，不少網友紛紛吐槽，「會玩國旅的都是頂級富豪」、「5萬剛好等於我去年去上海加福岡的旅費」、「你幫我找東京、熱海、河口湖包車行程，不用3萬」、「下週去北海道跟團5天，一個人也是5萬，國旅真的別鬧了」、「這個價錢我一定出國，有錢才國旅，沒錢就出國」。

也有網友指出，這類國旅行程的主要客群多為經濟無虞的退休族群，「他們的客群是退休的長輩，不是我們」、「很多台灣長輩退休後就到處玩國旅」、「有錢的退休族，國內國外都玩」、「國旅比較適合退休老人花時間、花退休金，體力和語言能力也比較符合需求」。

不過，也有內行人替該團價格緩頰，指出團費高的主因在於司機兼導遊需具備中、英文雙語能力，「這看起來就是司機加導遊、而且還是中英文導覽，目標客群應該是外國旅客。光英文導覽一天的費用就不便宜，若是其他語系（如歐洲語系、拉丁語系、俄文或阿拉伯文等），價格還會更高，再加上司導合一，這樣的團費其實差不多就是這個價位」。

