九份老街旁遊覽車起火狂燒 11名日客驚逃

新北市瑞芳區102線13.9公里處，知名景點九份老街入口處前，時間為15號下午4點多。 一輛遊覽車在行進間突然起火，起火點疑似為後方的引擎室，導致車輛迅速被火焰和濃煙包圍。 當時車上載有11名日本遊客，他們在駕駛的緊急疏散下，及時逃離車輛，無人受傷。

火燒車（圖／TVBS資料畫面）

駕駛員林姓（53年次）表示，當時他正從瑞芳駛往九份上山，突然聞到燒焦味，隨即發現引擎起火，立即停車並疏散乘客。 火勢造成現場黑煙直竄天際，現場民眾和遊客被橘紅色火焰嚇壞。 新北瑞芳消防小隊長曾渭錕確認，車上共有13人（包括11名日本團員、1名導遊及1名司機），所有人均安全無事。

火燒車（圖／TVBS資料畫面）

消防人員迅速到達現場，佈下水線進行撲救，大約一小時後火勢得到控制。 火勢導致遊覽車嚴重損毀，車體焦黑，底部幾乎只剩下骨架，車內座椅焦黑，玻璃碎一地，門框和行李門脫落。 事故一度造成雙向車道通行受阻，事後警消出動吊車將遊覽車車體運走，清理路面油漬及散落物，恢復雙向交通。 起火原因仍待進一步調查釐清。

