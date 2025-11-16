九份老街美食攻略！在地人氣魚丸店大受觀光客歡迎，口感像醉雞的招牌油雞也別忘了點一份

新北瑞芳｜九份張記傳統魚丸

九份老街是台灣很具代表性的一處景點，充斥著許多外國遊客，

樸實而古色古香的九份，其氛圍特別吸引人，

來到九份除了吃芋園外，魚丸也是在地很有人氣的小吃喔。

九份老街人氣最夯的一間是魚丸伯仔，另一間就是九份張記傳統魚丸，

兩家都是長長的排隊人潮，想品嚐台灣在地小吃的好滋味，要有點耐心排隊等候。

九份張記傳統魚丸的菜單，因為眾多的觀光客，還標示有日文、韓文，

品項不少，有麵有飯，甚至有便當，價格上偏貴一些，畢竟是觀光區，

一兩個人來可以直接點便當，有飯有菜有肉剛剛好，不必點一桌擔心吃不完。

內用相當的擁擠，人多要擠一張小小的桌子，人少則是要跟別人併桌，客滿時出入都是個問題。

便當類是用外帶的一次性紙碗裝盛。

有飯有菜還有蛋跟豆腐的魯肉便當，不用點很多其他配菜，吃一份便當就可以了，

魯肉味道還不錯，雖比不上專門的魯肉飯名店，但在觀光區能吃到這樣的水準也是可以了，

就是價格偏貴。

跟魯肉便當差40元的焢肉便當，多了一塊大塊的控肉，相較下感覺划算許多，

不過因為不敢吃肥肉所以沒特別品嚐，看小孩吃光光應該也是不錯。

看起來還不錯的特製乾麵，麵條不會煮的太軟爛，但因為水分沒有瀝的很乾，

所以稀釋了醬汁，鹹度跟香氣就比較不足了。

簡簡單單的燙青菜。

中規中矩的海蜇皮。

店家招呼著說油雞是他們的招牌，既然是招牌自然就得來一份囉；

光滑油亮的油雞賣相不錯，淋上像是酸辣醬的醬汁，更誘人。

皮Q肉嫩的油雞，像醉雞的口感，小孩都挺喜歡的，

搭配的醬汁有一點點微辣，不是非常明顯，讓整體風味更加有層次，蠻加分的。

綜合魚丸湯包含福州丸、香菇鮮肉丸、魚丸，什麼都吃得到～

包肉的福州丸會噴汁，吃的時候要特別小心，內餡的肉很細緻多汁，肉甜味十足，

吃了相當喜歡，直接外帶一斤生福州丸回家。香

菇鮮肉丸帶有香菇的香氣，表現也蠻不錯的，只是沒福州丸來的驚艷。

九份張記傳統魚丸價格不算太貴，口味上也行，不到特別美味，魚丸湯最推，

另外就是用餐環境上比較擁擠，沒辦法舒適用餐，是最可惜之處。

所在地址：臺灣新北市瑞芳區基山街25號

營業時間：日 一 四 五 六 10:40-19:30

店家電話：02-2496-8469

文章來源：Irene's 食旅．時旅