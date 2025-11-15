九份老街遊覽車突起火 幸無人傷

新北市瑞芳區汽車路一輛停放路邊的遊覽車十五日下午不明原因起火，後端燒得焦黑只剩骨架，消防到場撲滅火勢，幸無人受傷受困。（中央社）

本報綜合報導

一輛遊覽車十五日下午在新北市瑞芳區汽車路不明原因起火，大量濃煙與熊熊火勢，將全車燒得焦黑付之一炬。消防表示，火勢已撲滅，幸虧當時遊客都下車前往九份老街玩，無人受傷，起火原因待查。

新北消防局表示，傍晚四時十二分民眾報案，瑞芳區汽車路發生遊覽車火警案，立即派遣七車廿二人人前往搶救。

消防說，現場為一輛停路邊的遊覽車起火，司機表示車內無人，乘客都前往觀光區九份老街遊玩。火燒車在搶救後已熄滅，無人受傷受困。

依據現場照片顯示，這輛屬於台北市某旅遊公司的遊覽車停放於路邊，起火點位於遊覽車尾部，救災過程濃濃黑煙，救災後，整輛車後端一片焦黑只剩下骨架。

瑞芳警分局表示，據報後，立即出動警力，維持周邊交通秩序與提供救災效率，詳細起火原因仍要由消防與遊覽車公司調查。火勢消滅後，傍晚五時卅分許，已經請拖吊車將遊覽車移走，讓交通恢復通暢