九份被嫌爆！他列「5大雷點」封最糟觀光區 網吵翻

九份是台灣的代表性景點，外國觀光客來台必訪，一名網友造訪後超級失望，指九份交通擁擠、環境混亂且天候多變，貼文引發大批網友熱議，點出九份缺點，包括環境髒亂、廁所維護不佳、店家只想賺光觀財、扒手出沒、停車收費太貴等，但也有人讚九份是放鬆的好地方。

原PO近日於PTT指出，他到九份旅遊時深刻感受到道路狹窄、車輛幾乎無法前進的窘況，走進老街後更面臨人潮擁擠、寸步難行的局面。此外，他也提到治安疑慮，表示過去常聽聞有扒手出沒，再加上九份位於山區，時常被濃霧籠罩、天氣變化快速，觀光品質大打折扣，不禁懷疑九份是否可列為台灣景點中的「踩雷代表」。

許多網友看完貼文後紛紛附和，認為附近道路狹小到難以會車，環境整潔度也不理想，地面髒亂、廁所維護不佳等問題屢見不鮮，也有人說，許多商家只想賺取觀光客的錢卻未提升品質，加上老街偶爾傳出扒手流竄，周邊停車費動輒數百元等。

不過，也有另一派網友持反意見，指九份的山城魅力無可取代，四周景緻遼闊，不論晴天或雨天都呈現不同風貌，同時還能串連金瓜石、北海岸等周邊景點，規劃成一日遊十分合適；部分網友更說，偶爾會帶著筆電到九份的咖啡廳或民宿工作，邊看山海、邊享受悠閒氛圍，是讓人身心放鬆的好去處。

