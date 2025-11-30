九份遭批「最雷觀光區」！他列5大缺點掀兩派論戰

作為台灣代表性景點的九份，一直是外國觀光客來台必訪之地，但一名網友造訪後卻大失所望，在網路上列舉九份的多項缺點，引發大批網友熱烈討論，正反意見兩極化，有人批評環境髒亂、治安堪憂，也有人力挺九份山城魅力無可取代。

一名網友列出九份的缺點。（示意圖／取自pexels）

該名網友在PTT發文指出，他到九份旅遊時發現當地道路狹窄，車潮一旦變多就很容易塞車，且老街內人潮擁擠，讓人感受不是很舒服，過去也時常聽聞有扒手出沒，加上很多時候上去山坡，霧氣都很重又常下雨，讓他不禁懷疑九份是否算地雷景點。

貼文曝光後，引起許多網友討論，其中有人批評「滿地垃圾、廁所很髒」、「民宿的路小到不行」、「景點都一樣雷，環境髒亂，十年毫無長進」、「前一陣子還有外籍扒手，專在老街下手」、「我也覺得九份很神奇，體驗很差但又特別紅」。

部分網友則認為，「人少的時候很有山城的風味」、「九份夜景打趴一堆景點」、「九份金瓜石有很多地方可以去玩，也很美」、「沒眼光，晚上超讚氣氛很好，周邊景點也猛」、「半夜去夜遊氣氛最頂的吧」。

