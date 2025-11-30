九份金瓜石水湳洞 成全國第11個地質公園

九份金瓜石水湳洞地質公園繼野柳地質公園後，成為新北市第二件通過文資法指定為陸域自然地景，圖為園內地景之一的第一長仁礦體。（新北農業局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府陸域自然地景及自然紀念物審議會通過指定「九份金瓜石水湳洞地質公園」為陸域自然地景，後續市府公告後不僅成為全國第十一個地質公園，也是新北市第二座依文化資產保存法正名的地質公園；範圍涵蓋瑞芳區等近一八六點三公頃的九份金瓜石水湳洞地質公園，礦山類型的地質景觀豐富，兼具自然地景與礦業文化意涵。

新北市九份與金瓜石是台灣北部重要產金銅的礦業地區，其中九份因電影《悲情城市》一炮而紅，成功轉型為觀光勝地後，金瓜石也朝觀光休閒方向發展；而水湳洞則有著名黃金瀑布等觀光勝地。黃金博物館為保存及活化礦山豐富地質景觀，向市府申請依文化資產保存法指定為直轄市定地質公園。

九份金瓜石水湳洞地質公園繼野柳地質公園後，成為新北市第二件通過文資法指定為陸域自然地景，圖為園內地景之一的半平山。（新北農業局提供）

市府農業局指出，這次金博館提報陸域自然地景指定包括十三個地質景觀及周邊區域列為「九份金瓜石水湳洞地質公園」，土地權管機關包括新北市政府、國有財產署、林業及自然保育署、台電公司與台糖公司，占地約一八六點三公頃，核心區十點六公頃更包含第一長仁礦體、第三長仁礦體、牛伏礦體、獅子岩礦體（茶壺山）、半平山、竹礦體、黃金瀑布、基隆山谷地（山尖古道）、水湳洞化石坪、本山五坑黃金館、基隆山湧泉、黑肉坪（烏肉坪）與水圳橋。

黃金博物館表示，透過指定公告為地質公園，向大眾傳達地景保育、環境教育、地景旅遊及社區參與等議題，並帶動在地經濟，更期許能擴展為國際品牌，進一步將台灣地質公園行銷至全世界。

農業局表示，這次審議會中各委員對於能提升及正名九份金瓜石水湳洞地質公園都表達正面的態度，因此無異議通過指定案，讓九份金瓜石水湳洞地質公園繼野柳地質公園後，成為新北市第二件通過文資法指定為自然地景，也是全國六都中唯一有兩座地質公園的直轄市，讓瑞芳區九份金瓜石水湳洞不只有觀光，也賦予更多自然地景保育與礦山文化的意義，未來將以地景保育為基礎，協助地方發展及推動拓展國際知名度。