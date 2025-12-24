九份金瓜石965線串聯觀光巴士177 推轉乘優惠暢遊瑞芳

搭台灣好行九份金瓜石線轉乘瑞芳觀光巴士一段票免費明年元旦上路。（記者蘇春瑛攝）

新北瑞芳擁有山海，尤其九份、金瓜石等國際知名景點，深受國內外旅客喜愛。為鼓勵旅客搭乘公共運輸，提升觀光動線服務品質，國立陽明交通大學北部區域運輸發展研究中心王晉元教授與閻姿慧教授，執行偏鄉公共運輸結合觀光服務計畫，輔導臺北客運，優化瑞芳觀光巴士路線，推出搭乘「965台灣好行九份金瓜石線」，轉乘「177瑞芳觀光巴士」一段票免費試辦方案，自明（一一五）年元旦起試辦三個月。

陽明交大教授王晉元表示，研究顯示，瑞芳觀光巴士具備高度觀光吸引力，但部分熱門班次於水湳洞至黃金博物館區間乘客集中，車內擁擠，乘客反應沒位置坐。為改善旅客乘車體驗，建議導入177線預約制度，透過跨線轉乘與套票，協助旅客一站式規劃行程，串聯深澳鐵道自行車、水湳洞陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布等景點，提出搭965台灣好行九份金瓜石線送177線一段票試辦計畫，明年一月一日起試辦至三月底，若成功將把整個模式擴展出去。

臺北客運總經理李建文表示，旅客可於捷運府中站、板橋公車站、萬華車站、捷運西門站及捷運北門站搭乘「台灣好行九份金瓜石線」，於區民廣場下車轉乘瑞芳觀光巴士，享有兩種優惠方式。其一為購買「北北基好玩卡」網站獨家套票，購買九份金瓜石線去程票，即贈送瑞芳觀光巴士預約車票；其二為使用悠遊卡搭乘，於一小時內完成指定轉乘，即可享一段票免費。

新北交通局副局長林麗珠指出，瑞芳觀光巴士每日固定發車十班次，採二段票收費，並視預約人數機動加開班次，這次提供「965+177」加值套票方式，提供旅客事先預訂，臺北客運將視乘客預約人數機動加開班次，歡迎民眾多加利用公共運輸，輕鬆暢遊瑞芳。