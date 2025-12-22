九份驚現男子揹「60公分武士刀」趴趴走 民眾嚇傻報警⋯遭警包圍送辦

新北市九份山區今（22）日中午傳出一名男子揹著一把長達60公分武士刀四處遊蕩，遭警方包圍送辦。示意圖，取自Unsplash圖庫



新北市九份山區今（22日）中午傳出一名男子揹著一把長達60公分武士刀四處遊蕩，由於近日甫發生北捷隨機攻擊事件，時機敏感，嚇得當地居民、遊客趕緊報警。警方獲報趕抵現場，男子自稱是「徒步環島愛好者」，隨身攜帶刀具僅為個人審美興趣，並無攻擊意圖。不過，由於該武士刀仍具危險性，警方已先扣押送鑑定確認是否違法，並依公共危險罪嫌將陳男送基隆地檢署偵辦。

據了解，陳男現年22歲並無前科，向警方自稱是「徒步環島愛好者」，約在上月19日自台南出發，行經屏東再由東部北上。陳男在昨天抵達九份投宿，今早退房繼續行程。不過，身穿日式制服、燈籠褲的他，造型相當醒目，背上揹著長達60公分武士刀，更讓途中不少民眾目擊嚇壞，趕緊通報警方。

瑞芳警分局接獲多起通報後不敢大意，立即出動九份與瑞芳派出所共7名警力，採取「上下包圍」方式，在九份山區成功攔截陳男，他向警方供稱，這把武士刀是今年初在日本京都以26000日圓（台幣約5500元）購得，他隨身攜帶刀具僅為個人審美興趣，並無攻擊意圖。

對此，警方指出，該把武士刀的刀刃雖未開鋒，但仍具高度危險性，已扣押送專業單位鑑定，確認是否違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，由於陳男揹刀遊蕩的行徑讓引發不少民眾恐慌，警方並依恐嚇公眾安全罪嫌將他移送基隆地檢署偵辦。

