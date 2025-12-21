九份「扒手猖狂」？ 蒙古女雙盜落網 判刑3月執行後驅逐出境

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市瑞芳九份老街是國際觀光客經常到訪的景點，被日台交流協會公告為「扒手猖狂」地點，提醒日籍旅客注意，警方數個月來積極偵辦竊盜案件，發現外籍扒手集團藉由觀光名義來台犯案，8月間抓到兩名蒙古國女竊嫌。基隆地院近日審結，分別判處二人2、3月不等徒刑，執行完畢後，將驅逐出境。

蒙古籍女子紹倫高、圖雅二人今年8月來台，卻在各大景點行竊，被我國警方鎖定。兩女於同年月14日起，潛藏在九份行竊，分別偷走3名日籍遊客財物，被瑞芳警分局警方盯上。

警方正愁如何逮人時，碰巧該處發生遊覽車火燒車，兩名女竊嫌竟跟著過去看熱鬧，反被警方鎖定，員警隨即在周邊佈署埋伏，順利將兩女逮捕到案，移送法辦，因有逃亡、反覆實施犯罪之虞，法院裁定收押。

檢警調查，兩女來台後，前往北部地區熱鬧的觀光景點，以一人把風、一人動手行竊的模式互相搭配，犯下數起案件。檢察官偵訊後，依涉犯竊盜罪嫌將兩人起訴。

法官審理後，認定紹倫高共犯下兩起竊盜罪，且事證明確，分別判處有期徒刑2月，應併執行有期徒刑3月，得易科罰金9萬元；而圖雅犯下一起竊盜案件，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，兩人不法所得沒入，執行完畢後，將驅逐出境。

據悉，日台交流協會公告九份老街為「扒手猖狂」地點時，當時僅發生4起竊案，且均為外籍扒手集團犯案。

甫上任的分局長沈明義隨即訂定相關防制計畫，除加強巡邏外，更在九份老街中撥放多國語言的防竊宣導，另也與同為「熱點」永康街、中山捷運站等轄區警方進行情資交流，鎖定特定犯嫌，逐一逮捕。除了9月逮捕三名菲律賓籍的扒手外，近期又逮捕兩名蒙古國的竊賊，函送法辦，幫九份老街撕掉「扒手猖狂」標籤。

