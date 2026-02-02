九份、日月潭、阿里山都玩到！5天4夜行程「團費破5萬」 他傻眼：盤子等級

旅遊平台推出5天4夜的國旅行程，6人團每人團費5萬0680元，遭網友質疑是盤子價。圖為阿里山小火車。（示意圖／unsplash）

國旅近年來常遭人詬病CP值低、太貴，不少人選擇直接出國玩，就有一名網友發現，一趟5天4夜的國旅行程，路線涵蓋九份、日月潭、阿里山等熱門地點，6人小團、每人團費高達5萬0680元，讓他傻眼直呼「這什麼盤子富豪等級的國旅？」

這名網友在Dcard發文分享，某旅遊平台推出了5天4夜的國旅行程，景點包括新北市瑞芳區的九份、新竹城隍廟、日月潭、阿里山國家森林遊樂園等等，導覽語言有中文、英文，6人團每人團費5萬0680元。

對此，原OP忍不住驚呼，「這什麼盤子富豪等級的國旅？只能看看，根本玩不起。現在國旅也這麼貴，感覺機票都可以去泰國兩趟了，出國還比較便宜。」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「玩國旅的都是頂級富豪」、「5萬我之前日韓自由行11天」、「撇開包車不說，我去土耳其10天不用5萬，還送熱氣球，缺點就轉機比較累，直達+2萬」、「我的外國友人來就是玩這個，他們覺得很不錯」。

也有人指出，「有沒有一種可能，是你真的不夠有錢？台灣的一些長輩真的退休就是到處玩國旅」、「他們的客群是退休的那些老人們」、「雖然國旅不便宜，但這是包車旅遊當然貴啊……包車遊單價高是正常的」、「在我看來應該是貴住宿跟包團的關係 ，想要便宜好玩就去跟別人併團」、「大部分國旅都是自由行居多吧，其實根本花不到那麼多，頂多住宿貴而已，拿這種全包的來當作每個人國旅的花費就有點沒意義」、「通常是住宿跟交通（包車）貴，你沒秀出住宿飯店」。

還有人分析，這應該是中、英文的司機加導覽，從行程內容來看，推測是讓外國人來玩的，由於英文導覽1天的價格就不便宜，其他語種如歐陸語種、拉丁語、俄或阿拉伯文等會更貴，因此差不多會是這個價格。

