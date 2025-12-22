九份「浪人劍客」徒步環島！背上武士刀太驚悚 民眾嚇壞報案

警方到場盤查陳男。（圖／翻攝畫面）





「1219北捷隨機襲擊事件」震驚國際，民眾也針對路上奇裝異服，行為詭異的人士提高警覺，而今天（22日）中午，新北市瑞芳警方就接獲報案，九份地區出現一名「浪人劍客」打扮的男子，身揹武士刀走在路上，轄區警方獲報迅速到場，進一步盤查身分時，發現是來自台南正在環島的陳姓男子，儘管武士刀並未開封，但刀頭尖銳相當危險，後續仍被帶回偵訊，並依恐嚇公眾安全罪移送基隆地檢署偵辦。

據了解，這名22歲陳姓男子，上（11）月19日從台南出發逆時針環島，並於上周五（19日）下午投宿九份，並於今天（22日）上午11時許退房繼續環島旅程，未料，途經九份地區時，當地民眾發現他身著日式變形制服搭配劍道燈籠褲裝扮，背上還背負著一把武士刀具，深怕危及公共安全，因此報警尋求協助。

監視器錄下陳男以「浪人劍客」打扮，走在九份街頭。（圖／翻攝畫面）

轄區瑞芳警方獲報，立即派遣7名警力到場，將陳男攔下盤查，陳男整個過程都十分配合，並未有反抗等狀況，後續檢視他身上的武士刀，發現長約60公分，是陳男今年初去日本京都遊玩時，花費2.6萬日幣購買，雖然並未開封，但刀頭尖銳，仍有危險性，因此將他帶回偵訊。

陳男以同樣打扮從九份的民宿退房準備離去。（圖／翻攝畫面）

陳男坦言，僅為個人興趣打扮，並以徒步方式環島旅行，由於無故攜帶具危險性的物品在公共場所，仍可能對社會治安及民眾心理造成不安，警方詢後仍依恐嚇公眾安全罪將陳男移送基隆地方檢察署偵辦。

陳男推門離去。（圖／翻攝畫面）

