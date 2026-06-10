九兆未報備從事多層次傳銷 公平會開罰30萬

▲公平會今（10）日會議通過，認定銷售人生晶元食品的九兆科技傳媒有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，違反《多層次傳銷管理法》第6條第1項規定，處30萬元罰鍰。（圖／截至Google地圖）

[NOWNEWS今日新聞] 公平會今（10）日會議通過，認定銷售人生晶元食品的九兆科技傳媒有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，違反《多層次傳銷管理法》第6條第1項規定，處30萬元罰鍰。



公平會曾說明，傳銷因為涉及人數廣大、金額龐大，再加上過去曾經出現各項爭議，一直都是公平會重點關注對象，尤其是要避免出現「變質多層次傳銷」，也就是純拉人賺取獎金，卻不具備真實販售產品營運模式，因此都會嚴格把關。



2022年刊載招募計畫 依法應報備



公平會表示，九兆公司為銷售人生晶元食品，自2022年9月開始於所經營鴻運寶網站刊載「鴻運寶加盟計畫」，對外招募民眾加入，透過購買上開商品成為會員，達成一定條件後可晉升為直營商、經銷商、代理商、合格經銷商及合格代理商等，具有多層級組織架構。



其計畫獎金項目包含銷售獎金、晉升獎金、差額回饋、同級獎金及業績分紅獎金，其中銷售獎金係傳銷商購買上開商品，其上1層及上2層傳銷商可分別取得不同比例之獎金，涉及多層級抽佣及團隊計酬；規劃獎金制度並招攬民眾加入成為傳銷商，建立多層級組織，領取多層級獎金，符合《多層次傳銷管理法》所規範多層次傳銷定義。



但該公司未於開始實施前向公平會報備，已違反《多層次傳銷管理法》第6條第1項規定，「多層次傳銷事業於開始實施多層次傳銷行為前，應檢具載明下列事項之文件、資料，向主管機關報備」，依法開罰30萬元罰鍰。



公平會提醒，事業在開始從事多層次傳銷行為前，應檢具載明法定事項的文件、資料向該會報備，以免違法受罰。

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