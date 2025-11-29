九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

距離2026年九合一選戰倒數不到1年，民進黨新北市長參選人蘇巧慧近期勤跑基層，今（29）日上午率領黨籍市議員翁震州等人親赴新莊後港昭德宮，與民眾黨議員陳世軒同台，出席「慶祝媽祖來臺260週年三獻禮法會」。針對競選總目標，蘇巧慧受訪時表示，未來陪同議員跑地方公開活動的機會很多，她一定會盡全力，讓民進黨現任議員明年連任、新人當選，而且議會過半。





記者提問，選戰倒數最後一年，想問一下最近是不是行程滿滿？對此，蘇巧慧指出，距離明年11月28日投票日已不到1年，其實這一段時間以來，都是照著自己的節奏，很勤快地在新北大街小巷穿梭。

蘇巧慧透露，今日也是按照自己過往的行程，在樹林、鶯歌、新莊的國小校慶運動會，她都盡量親自出席，剛跑完校慶運動會後，現在又到新莊後港昭德宮，為了媽祖來台260週年的慶典，大家齊聚一堂參拜祈福。

她指出，不管是在地的議員、議員主任、後港昭德宮主委林繼琦及所的幹部，大家也都在這裡誠心誠意地拜拜，「我想這一年來，他們都看到我無數次，這種心意其實就是要和大家站在一起。聽大家的聲音，然後為所有新北的市民來努力」。

記者追問，今日有議員與議員的主任到場，接下來還會有一些「帶小雞」的行程嗎？或者是幫大家站台？對此，蘇巧慧說，他們所有的行程本來就都是公開的，而且看得出來民進黨籍議員在地方上也都非常勤快，團隊也都很堅強；所以其實我們在所有的行程當中，大家都常常會遇到，而且都是互相合作、打氣這樣子的狀況。

最後，蘇巧慧強調，未來這種與黨籍議員跑地方的機會更多，她也一定會盡全力，讓民進黨籍明年的議員，在新北市選舉當中可以順利連任，新人當選、議會過半。







