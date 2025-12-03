九合一大選明年11/28投票 桃園市議員將增加2席
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者曾增勳
中央選舉委員會通過明(2026)年九合一大選在11月28日投票，2026九合一大選不到一年，地方有意大選的參選人摩拳擦掌，桃園市選委會今(3)日表示，隨著桃園市區域及山地原住民人口成長，明年底選舉，桃園市議員席次預定區域、原住民市議員各增加一席，市議員總席次將從現有63席，增加至65席，將落在龜山區、山地原住民市議員各增加一席。
中選會預定明年九合一大選選務工作日程定案，各地選舉開始熱身，朝野黨派展開參選人初選提名，桃園市現行第三屆市議員包括區域56席、原住民7席，總席次63席，由於桃園市區域、原民人口較2022年增加，全市區域人口將超過226萬人、山地原住民人口將超過4萬人，符合地制法規定，市議員席次區域及山地原住民各增加一席。
選委會表示，全市現有市議員有區域56席、原住民（平地4席、山地3席）7席，總共63席，由於全市區域、原住民自2022年來持續增加，市議員席次增加符合規定，預計區域以龜山區人口增加最高增加一席，山地原住民人口增符合規定亦將增加一席，下屆市議員包括區域57席、原住民（平地4席、山地4席）8席，總共65席。其中桃園市原住民市議員席次將是六都最高。
