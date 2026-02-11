九合一大選藍白合動向受矚 黃國昌：合作須奠基共同政見與願景

民眾黨主席黃國昌今天受訪說，民眾黨與國民黨的選舉合作，必須建立在共同的政見與願景基礎上，相關政見對接早在今年一月即已展開，後續仍有討論空間。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕2026九合一大選藍白合議題備受關注。國民黨主席鄭麗文昨天表示，農曆年後將與民眾黨主席黃國昌宣布藍白共同願景與政見。對此，黃國昌今天受訪說，民眾黨與國民黨的選舉合作，必須建立在共同的政見與願景基礎上，相關政見對接早在今年一月即已展開，後續仍有討論空間。

黃國昌指出，民眾黨與國民黨在2026年地方選舉的合作，必須奠基在共同的政見與願景之上。民眾黨已先公布今年全國地方選舉的共同政見，作為跨縣市、共同推動的目標；至於與國民黨的政見對接，早在今年一月即已展開。

鄭麗文日前宣布相關進程，黃國昌對此表示肯定，也盼國民黨能儘速完成內部討論、凝聚共識；鄭主席的說法，代表兩黨在2026年地方選舉合作上，下一階段的共同政見與願景，將於選後進一步推進，並在此基礎上再行討論政黨合作協議。

至於各縣市層級，黃國昌認為，除了共同政見外，是否需因應不同縣市的地方需求補充相關內容，仍可持續進一步討論。

民眾黨主席黃國昌今天到新店市場掃街拜年。(記者羅國嘉攝)

