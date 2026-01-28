九合一推不在籍投票恐衍生近9,000種選票 游盈隆警告：現階段是災難

中選會被提名人游盈隆今日直言，九合一若推不在籍投票恐生9,000種選票，現階段是災難。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院內政、司法及法制委員會今（28）日召開聯席會，審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭質詢中選會主委被提名人游盈隆，就立法院研議修法引入「不在籍投票」、且多數版本限於「境內移轉投票」的可行性與風險進行意見交換。

牛煦庭指出，目前立法院已有多位委員提出修正《公職人員選舉罷免法》草案，規劃新增不在籍投票制度，多數版本皆限定為國內移轉投票，讓選民透過登記方式，不必返鄉即可在就近投票所投票。他詢問，若立法院完成修法，中選會是否會忠實執行。

廣告 廣告

對此，游盈隆回應表示，若立法院通過不在籍投票相關法律，中選會將依法行政、全力以赴執行。

至於準備期與可行性，游盈隆坦言，目前仍不清楚最終通過的制度內容為何，但他從中選會同仁蒐集到的資訊顯示，不在籍投票確實是世界潮流，也是許多台灣民眾直覺認為「進步」的方向，這樣的心情可以理解，他也肯定這是一種進步思維。

不過，游盈隆強調，不能脫離現實看待制度推動。他指出，若深入檢視台灣現行選舉制度，就會發現不在籍投票牽涉極為複雜的選舉工程，特別是在「九合一」地方選舉中。

在牛煦庭追問是否有具體想像時，游盈隆直言，若在九合一選舉中實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」。他轉述，中選會已評估指出，若在九合一地方選舉推動不在籍投票，將可能產生將近9,000種不同選票，行政上幾乎無法負荷。

游盈隆形容，制度改革固然令人嚮往，但「我們喜歡看天邊的彩霞，不要踩壞眼前的一大叢玫瑰」，不應讓台灣向來引以為傲、傲視世界的選舉制度因此蒙羞。

對於是否支持不在籍投票，游盈隆表示，原則上可以支持，但實際仍取決於立法院最終通過的制度內容，仍有許多細節需要討論。牛煦庭也提及，執政黨過去曾質疑不在籍投票恐影響投票信心，甚至增加作票風險與中國介選疑慮，詢問游盈隆是否認同，以及未來如何維持選務公信力。

游盈隆回應，選務行政的公信力是重中之重，必須讓選民相信選舉結果的公正性。他認為，不在籍投票最大的困難主要來自執行面與可行性，境外勢力影響等問題相對次要，真正的挑戰在於整體選務行政的操作。

在牛煦庭追問是否有信心逐步克服困難時，游盈隆則坦言，如果立法院通過一個中選會無法執行、甚至可能「壓垮中選會」的方案，他無法在此保證一定能夠做好，若貿然承諾，反而是不負責任的作法。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

游盈隆：若任中選會主委 將全面切割政治評論、辭基金會董事長

國民黨再推詐領助理費除罪化修法「幫立委脫罪」王婉諭籲停止自肥