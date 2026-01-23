生活中心／綜合報導

2026北市議員選戰，民眾黨派出黨秘書長許甫投入松山信義選區，但在藍白合作之下，國民黨現任議員秦慧珠就憂心，會壓縮藍營空間。呼籲蔣萬安屆時要幫忙站台，可得謹慎選擇，才不會害了自己人！

一大早到里民活動中心，和書法老師一起揮毫，國民黨台北市議員秦慧珠，雖然以現有黨內制度，不用參加初選，但身為資深議員，也替黨內新人捏把冷汗。台北市議員（國）秦慧珠：「以前從來沒有藍白合，聯合競選，這是第一次試金石，所以國民黨的議員，就非常擔心，因為民眾黨的議員候選人，吃到國民黨的票，國民黨勢必就會有人落選。」議員憂心不是沒有原因，因為以2022松信區的五席來看，王鴻薇和徐巧芯轉任立委，等於有兩席空間讓新人競爭，但不只藍營，民眾黨也要來參戰。

廣告 廣告

九合一藍白合? 松信議員恐分票 秦慧珠:蔣萬安站台要謹慎

台北市議員秦慧珠表示，許甫加入松信區議員選舉，勢必會壓縮藍營參選人票源。（圖／民視新聞）

民眾黨議員參選人（松信）許甫vs.立委（國）徐巧芯：「以後如果在松信的活動，有機會的話，我們當然也希望說，邀請巧芯來出席，能夠跟我們在地民眾，來做分享的話，這一點本來我們就是，超越黨派，我一定也會出席。」國民黨立委徐巧芯日前上節目，替好友許甫拉抬聲勢，但怕的就是議員藍白相互競爭，市長選舉又主張藍白合，身為母雞的台北市長蔣萬安，該有多尷尬。台北市議員（國）秦慧珠：「那就看最後，民眾黨是不是，要提市長候選人，或者民眾黨的柯文哲，是不是持續要罵蔣萬安，我覺得蔣萬安的考量，可能跟議員不一樣，議員是跟民眾黨，競爭的關係，蔣萬安他是希望，能夠拿到民眾黨的選票，所以蔣萬安的站台，不是我們能回答的。」

九合一藍白合? 松信議員恐分票 秦慧珠:蔣萬安站台要謹慎

民眾黨北市松信區議員參選人許甫，近期已經開始勤跑地方行程。（圖／民視新聞）

民眾黨北市議員參選人（松信）許甫：「非常尊重秦慧珠議員，對選舉局勢的見解，在藍白現行的合作框架下，大家政黨各自努力，爭取最好的席次成績，未來在合作起來，也才更有力量。」台北市長蔣萬安：「我說過其實離選舉，還有一段時間，我就是全心專注在，推動市政上面。」還是那句離選舉還久遠，畢竟藍白到底合不合，要怎麼合，也沒人說得準。

















原文出處：九合一藍白合? 松信議員恐分票 秦慧珠:蔣萬安站台要謹慎

更多民視新聞報導

搭捷運快看！北捷今宣布：旅客搭乘時勿使用行動電源

外媒揭他徒手爬台北101酬勞！ 霍諾德：免費我也爬

抓到了！國民黨挨轟「介入綠營台南初選」 謝龍介竟回：之前確實有

