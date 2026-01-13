九大博物館及十二家基金會 響應淨零排放政策



【記者陳水旺基隆報導】

教育部13日在基隆國立海洋科技博物館舉辦「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」及「永續增能工作坊」，正式啟動教育體系跨館、跨域、公私協力推動永續治理與淨零行動的新里程。呼應臺灣2050淨零排放12項關鍵戰略行動的國家政策，本次活動有九大博物館十二家基金會代表參加，場面盛大。



教育部終身教育司梁學政司長表示，部屬館所長期肩負科普教育、文化傳承與終身學習的重要角色，在節能減碳、永續教育推廣與公共服務創新上已累積豐富經驗。此次透過制度化的跨館協作機制，結合相關基金會於永續倡議、跨域整合與資源連結上的能量，將進一步擴大政策影響力，形塑教育體系永續治理的新典範。



「台灣永續能源研究基金會」簡又新董事長，以「邁向永續發展的博物館」為講題分享其多年投入綠色工程、永續治理與教育推廣的豐富實務經驗。簡董事長從我國邁向淨零排放的政策進程出發，說明跨部門合作與教育、公共機構在永續轉型中的關鍵角色，並強調永續不僅是理念倡議，而是需要落實為治理制度、組織流程與長期承諾的治理能力。演講中亦結合國際永續治理與氣候行動的觀察，回看臺灣在全球永續體系中的「機會與責任」。



各館所代表下午接續參與「永續增能工作坊」，進一步將宣言精神轉化為具體行動，工作坊聚焦館所在永續治理中的角色定位，課程內容涵蓋永續發展理念與T-SDGs對應說明、館所利害關係人分析與重大議題鑑別，並透過分組討論方式，引導各館所依自身職能擬定「115年永續行動清單」及初步KPI設定，形塑跨館共識，作為後續永續推動與成果的重要基礎。

(2026/01/13)

