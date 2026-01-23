九天民俗技藝團30年 公視紀錄片捕捉陣頭華麗轉身

《牽水（車藏）》將1845年雲林口湖牽水狀祭典、也是台灣規模最大的水難祭儀，轉譯為當代觀眾能產生共鳴的舞台語言。（九天民俗技藝團提供）

公視藝文紀錄片《藝術很有事》推出全新一集《九天30的陣頭轉身》，記錄九天民俗技藝團從廟口陣頭出發，進入現代劇場、登上國際舞台，走過30年的信念與堅持，看台灣陣頭文化如何在時代浪潮中傳承、重生。

九天民俗技藝團成立30年來屢獲肯定，不僅多次榮獲臺中市傑出演藝團隊，並獲頒最高榮耀「金藝獎」，去年更首次入選國藝會「Taiwan Top演藝團隊」，作品《鼓神祭》亦榮獲雪梨設計獎（Sydney Design Awards）銀獎。演出足跡遍及全球五大洲、超過100座城市，國內外巡演場次逾1,100場，讓世界看見來自台灣廟口的陣頭能量。

廣告 廣告

1995年，九天民俗技藝團誕生，創辦人許振榮帶領一群中輟生與邊緣少年，從廟口練起，用陣頭找回自信，也用鼓聲敲開世界的大門。30年來，團員來來去去，唯一不變的是持續響起的鼓聲。九天始終維持著如同家一般的團隊生活——一起吃飯、一起流汗、一起吶喊、一起站上舞台。對團員而言，陣頭不只是表演，而是一種信仰、一種意志，更是一種共同呼吸的生命節奏。

九天曾做出許多近乎瘋狂的嘗試，如扛三太子徒步台灣環島、登上玉山、走進撒哈拉沙漠，以搏得媒體頭版報導。（公視提供）

在沒有社群媒體的年代，為了被社會看見，九天曾做出許多近乎瘋狂的嘗試。自1996年起，陸續舉辦扛三太子徒步台灣環島、太子極限環台賽，甚至扛著三太子登上玉山、走進撒哈拉沙漠，以搏得媒體頭版報導，讓大眾注意到這群來自廟口、懷抱夢想的年輕人。

許振榮始終堅信：「陣頭應該要能國際化，也能進入殿堂，就像明華園一樣，能站上大舞台，被當作真正的表演藝術看待。」從小在鼓聲中長大的兒子許懷文，為了傳承與轉型的重任，考入國立臺北藝術大學戲劇系，畢業後成為推動九天走向現代劇場的重要力量。

為了挖掘屬於台灣的故事，九天近年與在地文史學者合作，以歷史文化為根基，推出多部重量級製作。30週年之際推出的《牽水（車藏）》，特別邀請活躍於現代劇場與傳統戲曲舞台的導演李小平合作，透過強化敘事與視覺震撼，將清代口湖海嘯後誕生特有的「黑祭儀」，轉譯為當代觀眾能產生共鳴的舞台語言。

導演李小平（中）大膽運用「凳子」，引導演員如何以凳子敲擊舞台，以不同強度聲音傳達情境。（公視提供）

紀錄片也捕捉演員們如何在李小平的引導下，從豪邁戰鼓的身體慣性中，建立全新的「身體性」。藝術總監、執行導演許懷文分享，李小平導演大膽運用從未出現在陣頭中的「凳子」，象徵請先靈上坐，延伸出嶄新的敲擊樂與肢體語彙，讓演員放下既有習慣，重新建立身體與聲音的關係，並以溫暖而宏觀的普世情感，翻轉大眾對弔亡祭儀的刻板印象。

《九天30的陣頭轉身》將於1月24日週六下午2點半於公視頻道播出，並於《藝術很有事》YouTube頻道上架，連結： https://www.youtube.com/watch?v=nWBgxQR0m7g 。

更多鏡週刊報導

《情感的價值》奧斯卡入圍9項 艾兒芬妮首度提名淚崩

解析台灣防衛韌性 胡振東：戰爭早已開打，中國唯一勝算是這個

76歲不老女神翁倩玉生日 《陽光女子合唱團》女星越洋祝賀