九天民俗技藝團30週年特展登場 讓臺灣陣頭文化被世界看見

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】榮獲台中市「金藝獎」肯定的九天民俗技藝團，今年邁入創團30週年，昨（20）日於九天文化園區舉辦「九天30週年感恩茶會暨特展開幕」，以特展形式回顧團隊從廟口出發、走向現代劇場，並登上國際舞台的文化歷程。台中市政府副市長鄭照新出席活動表示，九天不僅為台灣陣頭藝術開創嶄新表現形式，更以堅持與創新，讓在地文化站上世界舞台，展現深具韌性的台灣精神。

▲九天30週年感恩茶會，現場震撼演出。

文化局表示，九天民俗技藝團成立於1995年，是國內極具代表性的陣頭劇場團隊，長期致力於將當代音樂、舞蹈、武術與戲劇等跨領域元素融入傳統陣頭表演，發展出獨特的「陣頭劇場」風格。團隊從民俗儀式走入專業劇場，多次受邀參與國際演出，成功讓世界看見台灣民俗藝術的創新能量。九天亦多次獲選為台中市傑出演藝團隊，今年更入選國藝會「Taiwan Top演藝團隊」，並曾榮獲台中市表演藝術最高榮耀「金藝獎」。

九天民俗技藝團團長許振榮表示，30週年是一段值得感恩與回望的重要里程碑，團隊特別整理過去30年的歷史資料與珍貴記憶，感謝一路以來支持九天的夥伴與社會各界。他也期盼未來持續深化陣頭藝術的創作能量，讓政府與藝術界更看見台灣陣頭深厚的文化底蘊，以及其成為世界獨特表演藝術的可能性。

藝術總監許懷文指出，陣頭在台灣長期介於主流與次文化之間，九天始終抱持一個信念，就是不斷探索陣頭的無限可能。團隊將持續從廟口走向劇場、再走向世界，讓更多人看見陣頭藝術的多元樣貌與當代表現。

九天民俗技藝團說明，此次「九天30週年特展」以「從廟才有團」為主軸，展出多件極具歷史意義的珍貴物件，包括創團初期使用的器物、戰鼓、家將服飾，以及近年與台灣訂製西裝品牌 GAUTE 合作的西服展示，並結合大型裝置藝術與影像紀錄，完整呈現九天30年來的創作軌跡與精神歷程。展覽採預約參觀制，更多資訊可至劇團官網及臉書粉專「九天民俗技藝團」查詢。