九天民俗技藝團30週年特展 回望臺灣精神走向國際

記者蕭宇廷/臺中報導

獲臺中「金藝獎」肯定的九天民俗技藝團，是國內知名陣頭劇場團隊，今(20)日於九天文化園區舉辦「九天30週年感恩茶會暨特展開幕」，邀請30年來陪伴九天成長的貴賓齊聚，並以特展回望九天從廟口出發、走向舞台、走向國際的文化旅程。副市長鄭照新特別出席活動，肯定團隊在陣頭藝術發展與臺灣文化推廣有舉足輕重的地位與成就。

文化局表示，九天民俗技藝團成立於1995年，致力於將當代音樂、舞蹈、武術與戲劇等跨領域知識融入陣頭表演，創造獨特的「陣頭劇場」，從傳統民俗出發，逐步走進現代劇場，並多次登上國際舞台，讓世界看見臺灣土地孕育出的表演能量。

同時，劇團多次入選臺中市傑出演藝團隊；今年更獲選國藝會Taiwan Top演藝團隊；也曾榮獲臺中市表演藝術最高榮耀「金藝獎」肯定。

九天民俗技藝團長許振榮指出，今日舉辦感恩茶會，團隊整理了過去30年的歷史資料，回顧過去、展望未來。感謝所有在不同時期給予九天支持、信任與力量的夥伴；也期望在未來的30年，能為社會帶來更大的陣頭表演藝術貢獻，讓政府與藝術單位，能真正重視到臺灣陣頭深厚底層的文化底蘊，並看見其成為世界唯一獨特藝術價值的潛力。

九天民俗技藝團藝術總監許懷文說明，陣頭在臺灣的定位始終模糊，可以說既被重視、卻又常被視為次文化。而九天始終只有一個信念，「找尋、並啟發陣頭的無限可能」。九天將持續前進，目標也將從廟口到劇場推展至世界；期待未來的道路，能讓大家持續看見一個更不一樣的九天。

九天民俗技藝團透露，「九天30週年特展」，以「從廟才有團」為起點，展出多件極具歷史意義的珍貴物件，包含創團初期使用的器物、戰鼓、家將服飾，到近年來與臺灣訂製西裝品牌GAUTE聯手合作的西服展示，以及大型裝置藝術與影像紀錄，完整呈現九天的發展歷程，歡迎有興趣的民眾預約登記參訪。更多訊息，請至劇團官網( https://chio-tian.com )、與臉書粉專「九天民俗技藝團」（ https://www.facebook.com/share/1MwDf1KdYT/?mibextid=wwXIfr ）查詢。

今日活動，包括鄭照新、立法院副院長江啟臣、教育部政務次長張廖萬堅，市議員張家銨、王立任，文化局長陳佳君、民俗顧問林茂賢、紙風車劇團長任建誠、朱宗慶打擊樂團資深團員何鴻棋等人…，都出席共襄盛舉。

九天民俗技藝團30週年特展登場，從貨櫃屋鍛鍊出不畏艱辛的臺灣精神。（文化局提供）

