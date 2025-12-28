九天藝團鼓神祭 跨年迎2026

精彩的送鼓神儀式。

台中市政府新聞局透過實際行動支持流行音樂產業，補助支持九天民俗技藝團主辦的「鼓神祭」，將於12月31日在九天文化園區隆重登場。市府新聞局長欒治誼表示，這場全台少數能將廟會文化、在地信仰與搖滾音樂完整融合的主題音樂祭，今年再度結合跨年夜的「送鼓神」祈福儀式，打造一場兼具在地人情味與國際視野的跨年派對，以最溫暖的文化、最熱血的搖滾、最誠摯的祈福，陪伴民眾迎接嶄新的2026年。



欒治誼局長指出，《2024鼓神音樂祭》榮獲「BETTER FUTURE 2025雪梨設計獎（SYDNEY Design Awards 2025）」活動體驗類（Event Experience）銀獎」殊榮，展現了台中城市的文化能量與創意魅力。

新聞局說明，今年的「鼓神祭」依循傳統，九天民俗技藝團將收集一年中打斷的鼓棒與退役的戰鼓，堆疊成「送鼓神」火堆。在眾人圍繞與祝禱中點燃火焰，向鼓神與九天玄女娘娘致敬，感謝一整年的守護與演出。

新聞局表示，誠摯邀請大家於12月31日晚間齊聚九天文化園區（台中市大雅區清泉路99號），以最傳統的儀式送走舊年、迎接新年，與「鼓神祭」一同跨入2026，感受台中最具文化底蘊與國際魅力的跨年盛會。